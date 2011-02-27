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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 26 гру, 2022 17:32
emeta написав:
Нет комиссии за конвертацию если открывать в приложении Neo.
учитывая 2% годовых, у Конкорда очень неплохое предложение
+100 грн за открытие валютной карты ещё сверху, если планируете нал снимать.
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