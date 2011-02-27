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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 373374375376>
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 17:32

  emeta написав:Нет комиссии за конвертацию если открывать в приложении Neo.
учитывая 2% годовых, у Конкорда очень неплохое предложение

+100 грн за открытие валютной карты ещё сверху, если планируете нал снимать.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 18:42

Пробовали анализировать как выгоднее каруселить?:

1) пытаться сливаться по максимально выгодному курсу и на конверт депо размещать.

2) после получения валюты сразу сливать её по текущему курсу и перекладывать заново.

В первом варианте есть шансы выхватить дельту побольше, но зато деньги простаивают в ожидании лучшего курса. И можно и не дождаться этого лучшего курса. И тратится время и нервы на анализ рынка.

Во втором варианте дельта скорее всего немного меньше, но зато деньги более активно работают.
flex123
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 18:45

  flex123 написав:Пробовали анализировать как выгоднее каруселить?:

1) пытаться сливаться по максимально выгодному курсу и на конверт депо размещать.

2) после получения валюты сразу сливать её по текущему курсу и перекладывать заново.

В первом варианте есть шансы выхватить дельту побольше, но зато деньги простаивают в ожидании лучшего курса. И можно и не дождаться этого лучшего курса. И тратится время и нервы на анализ рынка.

Во втором варианте дельта скорее всего немного меньше, но зато деньги более активно работают.

Лучшее - враг хорошего (с)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 19:02

+ Скай. Унылый, жёлтый.
/ Разделил "Конкорд/Нео" на Конкорд (офлайн) и Нео (онлайн)

В клубе 41 банка.
В том числе - две пары братьев: ТАСонлайн-ТАСофлайн и Конкорд-Нео
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 19:02

  ramzes4 написав:
  emeta написав:Нет комиссии за конвертацию если открывать в приложении Neo.
учитывая 2% годовых, у Конкорда очень неплохое предложение

+100 грн за открытие валютной карты ещё сверху, если планируете нал снимать.

в тарифах вроде 3 карты бесплатно, 4-я за 200грн?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 19:04

  ramzes4 написав:
  emeta написав:Нет комиссии за конвертацию если открывать в приложении Neo.
учитывая 2% годовых, у Конкорда очень неплохое предложение

+100 грн за открытие валютной карты ещё сверху, если планируете нал снимать.

Для снятия валюты - бесплатная валютная Дебетка
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 19:24

  mustbe написав:Для снятия валюты - бесплатная валютная Дебетка

Это которую только в отделении выдают?
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 19:36

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

От хотілось може якось відрейтингувати банки клубу по ступеню надійності.... Чи всім їм можна довіряти на проміжку 3-6 місяців?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 19:49

Нео - як відкрити онлайн?

Підкажіть будь ласка, як відкрити в Конкорді конвертаційний депо онлайн. Не можу знайти в Нео. На головній натискаю "Депозити" +, при відкритті пропонує відкрити тільки з валютних карток. Додаток сьогодні оновлений.
Melanor1
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 19:51

  flex123 написав:Пробовали анализировать как выгоднее каруселить?:

1) пытаться сливаться по максимально выгодному курсу и на конверт депо размещать.

2) после получения валюты сразу сливать её по текущему курсу и перекладывать заново.

В первом варианте есть шансы выхватить дельту побольше, но зато деньги простаивают в ожидании лучшего курса. И можно и не дождаться этого лучшего курса. И тратится время и нервы на анализ рынка.

Во втором варианте дельта скорее всего немного меньше, но зато деньги более активно работают.


Обмінки вже адаптувалися, на початку місяця черги щоб здати і курс вниз.
Maxwe11
 
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