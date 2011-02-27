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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 26 гру, 2022 17:32
emeta написав:
Нет комиссии за конвертацию если открывать в приложении Neo.
учитывая 2% годовых, у Конкорда очень неплохое предложение
+100 грн за открытие валютной карты ещё сверху, если планируете нал снимать.
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ramzes4
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Додано: Пон 26 гру, 2022 18:42
Пробовали анализировать как выгоднее каруселить?:
1) пытаться сливаться по максимально выгодному курсу и на конверт депо размещать.
2) после получения валюты сразу сливать её по текущему курсу и перекладывать заново.
В первом варианте есть шансы выхватить дельту побольше, но зато деньги простаивают в ожидании лучшего курса. И можно и не дождаться этого лучшего курса. И тратится время и нервы на анализ рынка.
Во втором варианте дельта скорее всего немного меньше, но зато деньги более активно работают.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 18:45
flex123 написав:
Пробовали анализировать как выгоднее каруселить?:
1) пытаться сливаться по максимально выгодному курсу и на конверт депо размещать.
2) после получения валюты сразу сливать её по текущему курсу и перекладывать заново.
В первом варианте есть шансы выхватить дельту побольше, но зато деньги простаивают в ожидании лучшего курса. И можно и не дождаться этого лучшего курса. И тратится время и нервы на анализ рынка.
Во втором варианте дельта скорее всего немного меньше, но зато деньги более активно работают.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 19:02
+ Скай. Унылый, жёлтый.
/ Разделил "Конкорд/Нео" на Конкорд (офлайн) и Нео (онлайн)
В клубе 41 банка.
В том числе - две пары братьев: ТАСонлайн-ТАСофлайн и Конкорд-Нео
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Додано: Пон 26 гру, 2022 19:02
ramzes4 написав: emeta написав:
Нет комиссии за конвертацию если открывать в приложении Neo.
учитывая 2% годовых, у Конкорда очень неплохое предложение
+100 грн за открытие валютной карты ещё сверху, если планируете нал снимать.
в тарифах вроде 3 карты бесплатно, 4-я за 200грн?
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Додано: Пон 26 гру, 2022 19:04
ramzes4 написав: emeta написав:
Нет комиссии за конвертацию если открывать в приложении Neo.
учитывая 2% годовых, у Конкорда очень неплохое предложение
+100 грн за открытие валютной карты ещё сверху, если планируете нал снимать.
Для снятия валюты - бесплатная валютная Дебетка
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Додано: Пон 26 гру, 2022 19:24
mustbe написав:
Для снятия валюты - бесплатная валютная Дебетка
Это которую только в отделении выдают?
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ramzes4
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Додано: Пон 26 гру, 2022 19:36
От хотілось може якось відрейтингувати банки клубу по ступеню надійності.... Чи всім їм можна довіряти на проміжку 3-6 місяців?
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Додано: Пон 26 гру, 2022 19:49
Підкажіть будь ласка, як відкрити в Конкорді конвертаційний депо онлайн. Не можу знайти в Нео. На головній натискаю "Депозити" +, при відкритті пропонує відкрити тільки з валютних карток. Додаток сьогодні оновлений.
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Melanor1
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Додано: Пон 26 гру, 2022 19:51
flex123 написав:
Пробовали анализировать как выгоднее каруселить?:
1) пытаться сливаться по максимально выгодному курсу и на конверт депо размещать.
2) после получения валюты сразу сливать её по текущему курсу и перекладывать заново.
В первом варианте есть шансы выхватить дельту побольше, но зато деньги простаивают в ожидании лучшего курса. И можно и не дождаться этого лучшего курса. И тратится время и нервы на анализ рынка.
Во втором варианте дельта скорее всего немного меньше, но зато деньги более активно работают.
Обмінки вже адаптувалися, на початку місяця черги щоб здати і курс вниз.
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