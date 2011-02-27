Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Тенденция с колебаниями курса внутри месяца наметилась ещё во времена, когда переводы за границу работали - во второй половине месяца курс на сдачу лучше был в основном. Я вот думаю может попробовать сдавать в конце месяца, а размещать в начале. А то я в основном сдаю и сразу размещаю, чтобы в гривна не зависнуть.
Melanor1 написав:Підкажіть будь ласка, як відкрити в Конкорді конвертаційний депо онлайн. Не можу знайти в Нео. На головній натискаю "Депозити" +, при відкритті пропонує відкрити тільки з валютних карток. Додаток сьогодні оновлений.
Для купівлі безготівкової іноземної валюти (долар, євро) з наступним відкриттям депозиту: На головному екрані вибрати "Обмін валют" -> Вибрати картки з якої та на яку здійснюється купівля та вказати суму -> натиснути "Обміняти" -> "Відкртити депозит" -> Вказати термін депозиту -> "Відкрити депозит"