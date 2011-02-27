RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 373374375376
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 19:52

  Melanor1 написав:Підкажіть будь ласка, як відкрити в Конкорді конвертаційний депо онлайн

Через обмен валют
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6631
З нами з: 27.12.17
Подякував: 146 раз.
Подякували: 926 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 19:58

Тенденция с колебаниями курса внутри месяца наметилась ещё во времена, когда переводы за границу работали - во второй половине месяца курс на сдачу лучше был в основном.
Я вот думаю может попробовать сдавать в конце месяца, а размещать в начале. А то я в основном сдаю и сразу размещаю, чтобы в гривна не зависнуть.
flex123
 
Повідомлень: 38
З нами з: 10.12.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 20:10

  mustbe написав:
  Melanor1 написав:Підкажіть будь ласка, як відкрити в Конкорді конвертаційний депо онлайн

Через обмен валют

а снятие деподенег в долларах с вирт долл карты 0.5%? я про тарифы необанк
Яша
 
Повідомлень: 1282
З нами з: 10.04.07
Подякував: 146 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 20:20

  Melanor1 написав:Підкажіть будь ласка, як відкрити в Конкорді конвертаційний депо онлайн. Не можу знайти в Нео. На головній натискаю "Депозити" +, при відкритті пропонує відкрити тільки з валютних карток. Додаток сьогодні оновлений.

Для купівлі безготівкової іноземної валюти (долар, євро) з наступним відкриттям депозиту: На головному екрані вибрати "Обмін валют" -> Вибрати картки з якої та на яку здійснюється купівля та вказати суму -> натиснути "Обміняти" -> "Відкртити депозит" -> Вказати термін депозиту -> "Відкрити депозит"
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2072
З нами з: 19.03.09
Подякував: 90 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 20:26

emeta это понятно. забрать их как без комиссии?
Яша
 
Повідомлень: 1282
З нами з: 10.04.07
Подякував: 146 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 20:38

  Яша написав:забрать их как без комиссии?

Почитать таблицу
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6631
З нами з: 27.12.17
Подякував: 146 раз.
Подякували: 926 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 20:55

  Яша написав:emeta это понятно. забрать их как без комиссии?

Не отрывайте валютную виртуальную в приложении Нео

https://concord.ua/uploads/redactor/638462d08290d.pdf
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2072
З нами з: 19.03.09
Подякував: 90 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 373374375376
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: emeta і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 52854
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25517
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6345
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.