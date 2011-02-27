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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 373374375376
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 19:52

  Melanor1 написав:Підкажіть будь ласка, як відкрити в Конкорді конвертаційний депо онлайн

Через обмен валют
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 19:58

Тенденция с колебаниями курса внутри месяца наметилась ещё во времена, когда переводы за границу работали - во второй половине месяца курс на сдачу лучше был в основном.
Я вот думаю может попробовать сдавать в конце месяца, а размещать в начале. А то я в основном сдаю и сразу размещаю, чтобы в гривна не зависнуть.
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 20:10

  mustbe написав:
  Melanor1 написав:Підкажіть будь ласка, як відкрити в Конкорді конвертаційний депо онлайн

Через обмен валют

а снятие деподенег в долларах с вирт долл карты 0.5%? я про тарифы необанк
Яша
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 20:20

  Melanor1 написав:Підкажіть будь ласка, як відкрити в Конкорді конвертаційний депо онлайн. Не можу знайти в Нео. На головній натискаю "Депозити" +, при відкритті пропонує відкрити тільки з валютних карток. Додаток сьогодні оновлений.

Для купівлі безготівкової іноземної валюти (долар, євро) з наступним відкриттям депозиту: На головному екрані вибрати "Обмін валют" -> Вибрати картки з якої та на яку здійснюється купівля та вказати суму -> натиснути "Обміняти" -> "Відкртити депозит" -> Вказати термін депозиту -> "Відкрити депозит"
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 20:26

emeta это понятно. забрать их как без комиссии?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 20:38

  Яша написав:забрать их как без комиссии?

Почитать таблицу
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 20:55

  Яша написав:emeta это понятно. забрать их как без комиссии?

Не отрывайте валютную виртуальную в приложении Нео

https://concord.ua/uploads/redactor/638462d08290d.pdf

Прежде чем отрывать депозит он-лайн в приложении Neo, топаете в отделение банка Конкорд, заносите в кассу 100к на гривневую виртуальную, например и заодно открываете валютную дебетную, она бесплатная и без комиссии за снятие собственных средств.
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 21:48

emeta меня озадачили тарифы неокард валютная физическая, : оформление в долларах 100грн. а Вы пишете бесплатно. Надо открывать не Неокард, а карту Конкорда. я сразу не разобрался. думаю не только я.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 22:25

  ihorsic написав:От хотілось може якось відрейтингувати банки клубу по ступеню надійності.... Чи всім їм можна довіряти на проміжку 3-6 місяців?


Уже некоторые скоро будут снимать по второму кругу сливки, а часть пздющих ждут надёжности банков :P
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