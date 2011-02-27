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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 26 гру, 2022 23:05
flex123 написав:Тенденция с колебаниями курса внутри месяца наметилась ещё во времена, когда переводы за границу работали - во второй половине месяца курс на сдачу лучше был в основном.
Я вот думаю может попробовать сдавать в конце месяца, а размещать в начале. А то я в основном сдаю и сразу размещаю, чтобы в гривна не зависнуть.
Как-то смотрю на график, и не вижу, где начало месяца
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