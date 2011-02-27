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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 374375376377
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 23:05

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

flex123 написав:Тенденция с колебаниями курса внутри месяца наметилась ещё во времена, когда переводы за границу работали - во второй половине месяца курс на сдачу лучше был в основном.
Я вот думаю может попробовать сдавать в конце месяца, а размещать в начале. А то я в основном сдаю и сразу размещаю, чтобы в гривна не зависнуть.
Как-то смотрю на график, и не вижу, где начало месяца
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Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 00:22

  kuzmich написав:https://ubr.ua/finances/banking-sector/banki-v-kleshhah-refinansa-kto-ne-vernul-nepodemnye-dolgi-pered-nbu-spisok

Господа, а вы закладываете риски этих банков в свой профит? понятно что труп типа укрэксима или неприкасаемого газа гос-во и дальше будет финансировать с кармана, а вот мелочь типа альянса и аккорда ничего не стоит пустить под нож фонду

,,Гарна мелочь,, альянс якщо положить цифри писали 1,5 мілліарда по фонду грабування прийдеться виплатить та ще 4,5лярда ляпне на рахунках. У тому числі державних і комунальних підприємств. Це не часи Лєри 200 баксів, коли різали банки направо-наліво. Будуть якщо що полутрупи підтримувать.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 00:28

  Maxwe11 написав:
  flex123 написав:Пробовали анализировать как выгоднее каруселить?:

1) пытаться сливаться по максимально выгодному курсу и на конверт депо размещать.

2) после получения валюты сразу сливать её по текущему курсу и перекладывать заново.

В первом варианте есть шансы выхватить дельту побольше, но зато деньги простаивают в ожидании лучшего курса. И можно и не дождаться этого лучшего курса. И тратится время и нервы на анализ рынка.

Во втором варианте дельта скорее всего немного меньше, но зато деньги более активно работают.


Обмінки вже адаптувалися, на початку місяця черги щоб здати і курс вниз.

На початку місяця не бачив черг. Але було шо мінялам звонив , а вони вже накупили наїлися доляра. Прийшлось чекати кращого курсу як там згори писали, а потім здавав в обмінку. І все рівно ще неділю треба було б почекати. :mrgreen:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 00:46

Ромасик
вы правы, тенденция действительно в пределах статистической ошибки)

можно тогда перефразировать - ждать ли момент слива или сливаться здесь и сейчас

с какими настройками график смотрите. что он показывает в октябре 43?
у меня почему-то показывает только 41+ в этот же период
flex123
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 03:51

Багато колег просить добавок в табл.
Щоб її не перевантажувати, пропоную шановному mustbe створити голосовалку "легкість процесу", де кожному банку-учаснику клуба можна виставляти бали від -10 до +10. Головним критерієм балів має бути час, витрачений від виходу з дому в банк для оформлення до забору валюти, а також легкість проходження всіх етепів циклу, якість валюти, різні обмеження (наприклад, відкриття лише зранку, перерва, раннє закриття каси), зручність розташування, черги, простота замовлення готівки, привітність й розторопність (швидкість) персоналу і ненавантаження ними клієнта тощо. Ці суб'єктивні відчуття дозволять створити рейтинг банків, розділивши їх на негативну і позитивну групу. При додаванні в цю голосовалку нового банку-учасника - він буде стартувати з середеньої нейтральної зони з 0 балами.
Visky
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