|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 26 гру, 2022 23:05
flex123 написав:Тенденция с колебаниями курса внутри месяца наметилась ещё во времена, когда переводы за границу работали - во второй половине месяца курс на сдачу лучше был в основном.
Я вот думаю может попробовать сдавать в конце месяца, а размещать в начале. А то я в основном сдаю и сразу размещаю, чтобы в гривна не зависнуть.
Как-то смотрю на график, и не вижу, где начало месяца
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5522
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1328 раз.
- Подякували: 780 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 гру, 2022 00:22
kuzmich написав:
https://ubr.ua/finances/banking-sector/banki-v-kleshhah-refinansa-kto-ne-vernul-nepodemnye-dolgi-pered-nbu-spisok
Господа, а вы закладываете риски этих банков в свой профит? понятно что труп типа укрэксима или неприкасаемого газа гос-во и дальше будет финансировать с кармана, а вот мелочь типа альянса и аккорда ничего не стоит пустить под нож фонду
,,Гарна мелочь,, альянс якщо положить цифри писали 1,5 мілліарда по фонду грабування прийдеться виплатить та ще 4,5лярда ляпне на рахунках. У тому числі державних і комунальних підприємств. Це не часи Лєри 200 баксів, коли різали банки направо-наліво. Будуть якщо що полутрупи підтримувать.
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2462
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 306 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 гру, 2022 00:28
Maxwe11 написав: flex123 написав:
Пробовали анализировать как выгоднее каруселить?:
1) пытаться сливаться по максимально выгодному курсу и на конверт депо размещать.
2) после получения валюты сразу сливать её по текущему курсу и перекладывать заново.
В первом варианте есть шансы выхватить дельту побольше, но зато деньги простаивают в ожидании лучшего курса. И можно и не дождаться этого лучшего курса. И тратится время и нервы на анализ рынка.
Во втором варианте дельта скорее всего немного меньше, но зато деньги более активно работают.
Обмінки вже адаптувалися, на початку місяця черги щоб здати і курс вниз.
На початку місяця не бачив черг. Але було шо мінялам звонив , а вони вже накупили наїлися доляра. Прийшлось чекати кращого курсу як там згори писали, а потім здавав в обмінку. І все рівно ще неділю треба було б почекати.
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2462
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 306 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 гру, 2022 00:46
Ромасик
вы правы, тенденция действительно в пределах статистической ошибки)
можно тогда перефразировать - ждать ли момент слива или сливаться здесь и сейчас
с какими настройками график смотрите. что он показывает в октябре 43?
у меня почему-то показывает только 41+ в этот же период
-
flex123
-
-
- Повідомлень: 39
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 гру, 2022 03:51
Багато колег просить добавок в табл.
Щоб її не перевантажувати, пропоную шановному mustbe створити голосовалку "легкість процесу", де кожному банку-учаснику клуба можна виставляти бали від -10 до +10. Головним критерієм балів має бути час, витрачений від виходу з дому в банк для оформлення до забору валюти, а також легкість проходження всіх етепів циклу, якість валюти, різні обмеження (наприклад, відкриття лише зранку, перерва, раннє закриття каси), зручність розташування, черги, простота замовлення готівки, привітність й розторопність (швидкість) персоналу і ненавантаження ними клієнта тощо. Ці суб'єктивні відчуття дозволять створити рейтинг банків, розділивши їх на негативну і позитивну групу. При додаванні в цю голосовалку нового банку-учасника - він буде стартувати з середеньої нейтральної зони з 0 балами.
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 1016
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 гру, 2022 05:03
ihorsic написав:От хотілось може якось відрейтингувати банки клубу по ступеню надійності.... Чи всім їм можна довіряти на проміжку 3-6 місяців?
То Вам до Долярчика (він же агент «Успіх»)
-
alter
-
-
- Повідомлень: 1031
- З нами з: 14.05.08
- Подякував: 336 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|52866
|
|
|5
|25520
|
|
|3
|6350
|
|