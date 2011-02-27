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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 374375376377
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 23:05

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

flex123 написав:Тенденция с колебаниями курса внутри месяца наметилась ещё во времена, когда переводы за границу работали - во второй половине месяца курс на сдачу лучше был в основном.
Я вот думаю может попробовать сдавать в конце месяца, а размещать в начале. А то я в основном сдаю и сразу размещаю, чтобы в гривна не зависнуть.
Как-то смотрю на график, и не вижу, где начало месяца
Зображення
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 00:22

  kuzmich написав:https://ubr.ua/finances/banking-sector/banki-v-kleshhah-refinansa-kto-ne-vernul-nepodemnye-dolgi-pered-nbu-spisok

Господа, а вы закладываете риски этих банков в свой профит? понятно что труп типа укрэксима или неприкасаемого газа гос-во и дальше будет финансировать с кармана, а вот мелочь типа альянса и аккорда ничего не стоит пустить под нож фонду

,,Гарна мелочь,, альянс якщо положить цифри писали 1,5 мілліарда по фонду грабування прийдеться виплатить та ще 4,5лярда ляпне на рахунках. У тому числі державних і комунальних підприємств. Це не часи Лєри 200 баксів, коли різали банки направо-наліво. Будуть якщо що полутрупи підтримувать.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 00:28

  Maxwe11 написав:
  flex123 написав:Пробовали анализировать как выгоднее каруселить?:

1) пытаться сливаться по максимально выгодному курсу и на конверт депо размещать.

2) после получения валюты сразу сливать её по текущему курсу и перекладывать заново.

В первом варианте есть шансы выхватить дельту побольше, но зато деньги простаивают в ожидании лучшего курса. И можно и не дождаться этого лучшего курса. И тратится время и нервы на анализ рынка.

Во втором варианте дельта скорее всего немного меньше, но зато деньги более активно работают.


Обмінки вже адаптувалися, на початку місяця черги щоб здати і курс вниз.

На початку місяця не бачив черг. Але було шо мінялам звонив , а вони вже накупили наїлися доляра. Прийшлось чекати кращого курсу як там згори писали, а потім здавав в обмінку. І все рівно ще неділю треба було б почекати. :mrgreen:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 00:46

Ромасик
вы правы, тенденция действительно в пределах статистической ошибки)

можно тогда перефразировать - ждать ли момент слива или сливаться здесь и сейчас

с какими настройками график смотрите. что он показывает в октябре 43?
у меня почему-то показывает только 41+ в этот же период
flex123
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 03:51

Багато колег просить добавок в табл.
Щоб її не перевантажувати, пропоную шановному mustbe створити голосовалку "легкість процесу", де кожному банку-учаснику клуба можна виставляти бали від -10 до +10. Головним критерієм балів має бути час, витрачений від виходу з дому в банк для оформлення до забору валюти, а також легкість проходження всіх етепів циклу, якість валюти, різні обмеження (наприклад, відкриття лише зранку, перерва, раннє закриття каси), зручність розташування, черги, простота замовлення готівки, привітність й розторопність (швидкість) персоналу і ненавантаження ними клієнта тощо. Ці суб'єктивні відчуття дозволять створити рейтинг банків, розділивши їх на негативну і позитивну групу. При додаванні в цю голосовалку нового банку-учасника - він буде стартувати з середеньої нейтральної зони з 0 балами.
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 05:03

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

ihorsic написав:От хотілось може якось відрейтингувати банки клубу по ступеню надійності.... Чи всім їм можна довіряти на проміжку 3-6 місяців?
То Вам до Долярчика (він же агент «Успіх»)
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 07:54

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Офіс президента готує додатковий податок на зняття готівки, – ЗМІ
https://biz.censor.net/news/3389377/ofi ... otivky_zmi
zvirobiy
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 07:55

Пумб

olechkakiev Поправлю свое сообщение про Пумб. Консультанты на онлайн поддержке (в количестве 3 штуки!) меня дезинформировали. На самом деле снятие наличных без комиссии 2 раза в месяц, при условии, что на всех ваших счетах суммарно на каждый день прошедшего месяца был остаток более 500 долл. Они же мне сказали, что на каждом (!) счете должно было быть по 500 долл (а у меня этих счетов много). Я таких некомпетентных менеджеров никогда не встречала. Прояснилась ситуация только с помощью Персонального Менеджера.
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 08:03

  Visky написав:Багато колег просить добавок в табл.
Щоб її не перевантажувати, пропоную шановному mustbe створити голосовалку "легкість процесу", де кожному банку-учаснику клуба можна виставляти бали від -10 до +10.

Нет, этого точно не будет.
Во-первых - это усложнение.
Во-вторых - это просто не нужно.
Исследованиями "рейтинга надёжности" и "лёгкости процесса" хай журналюги Минфина занимаются, им за это деньги платят. Слишком уж аналоговый показатель, не пощупаешь.
Да и считать можно очень по-разному.

Кто гонится за надежностью - пусть идёт в госы, за простотой - туда, где есть онлайн.
mustbe
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