|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 27 гру, 2022 11:48
mustbe написав:
+ Скай. Унылый, жёлтый.
/ Разделил "Конкорд/Нео" на Конкорд (офлайн) и Нео (онлайн)
Злые языки поговаривают, что в Конкорде (офлайн) курс обмена такой же как в и Нео (онлайн). Различие только в комиссии 0,2% за валютообмен
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 2074
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|52877
|
|
|5
|25523
|
|
|3
|6350
|