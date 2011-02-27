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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 375376377378
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 11:48

  mustbe написав:+ Скай. Унылый, жёлтый.
/ Разделил "Конкорд/Нео" на Конкорд (офлайн) и Нео (онлайн)


Злые языки поговаривают, что в Конкорде (офлайн) курс обмена такой же как в и Нео (онлайн). Различие только в комиссии 0,2% за валютообмен
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 12:58

В альянсе еще +1.5% доплачивают за конверт депо (к 0.3%) на гривневый счет. (Непонятно по какому курсу).
https://bankalliance.ua/articles/zberemo-razom-z-alyansom-na-zsu-do-mikolaya
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 13:55

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

flex123 написав:можно тогда перефразировать - ждать ли момент слива или сливаться здесь и сейчас

Да
Ромасик
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