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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 377378379380>
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:02

  demichh написав:В альянсе еще +1.5% доплачивают за конверт депо (к 0.3%) на гривневый счет. (Непонятно по какому курсу).
https://bankalliance.ua/articles/zberemo-razom-z-alyansom-na-zsu-do-mikolaya


Нужно писать заявление в письменном виде в отделении?
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:14

  demichh написав:В альянсе еще +1.5% доплачивают за конверт депо (к 0.3%) на гривневый счет. (Непонятно по какому курсу).
https://bankalliance.ua/articles/zberemo-razom-z-alyansom-na-zsu-do-mikolaya

дивно, відкривав 4 депозита в альянсі після 24.11 (2 собі, 2 дружині), по жодному не дали 1,5%
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:19

  Sain_повернувся написав:
  demichh написав:В альянсе еще +1.5% доплачивают за конверт депо (к 0.3%) на гривневый счет. (Непонятно по какому курсу).
https://bankalliance.ua/articles/zberemo-razom-z-alyansom-na-zsu-do-mikolaya

дивно, відкривав 4 депозита в альянсі після 24.11 (2 собі, 2 дружині), по жодному не дали 1,5%

Как мне сказали, это разовая акция, тому кто открывает поточный в гривне и заносит туда деньги. Хотя в условиях ничего такого не сказано...
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:20

  mephala написав:кстати ТАС трехмесячный открывает на 93 дня. по максу берут гады )))

зато онлайн, лучше день потерпеть, чем ехать в дежурные отделения банков с котлетой, повезет, если не придется убиваться в очередях или на тревогу попасть
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:21

  emeta написав:
  demichh написав:В альянсе еще +1.5% доплачивают за конверт депо (к 0.3%) на гривневый счет. (Непонятно по какому курсу).
https://bankalliance.ua/articles/zberemo-razom-z-alyansom-na-zsu-do-mikolaya


Нужно писать заявление в письменном виде в отделении?

Расписываешься за участие в акции
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:24

  Sain_повернувся написав:
  demichh написав:В альянсе еще +1.5% доплачивают за конверт депо (к 0.3%) на гривневый счет. (Непонятно по какому курсу).
https://bankalliance.ua/articles/zberemo-razom-z-alyansom-na-zsu-do-mikolaya

дивно, відкривав 4 депозита в альянсі після 24.11 (2 собі, 2 дружині), по жодному не дали 1,5%


аналогично открывал после 24 ноября
Сотрудники в отделении сами могут не знать об этих акциях
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:29

emeta

  mihasik написав:
  emeta написав:
  demichh написав:В альянсе еще +1.5% доплачивают за конверт депо (к 0.3%) на гривневый счет. (Непонятно по какому курсу).
https://bankalliance.ua/articles/zberemo-razom-z-alyansom-na-zsu-do-mikolaya


Нужно писать заявление в письменном виде в отделении?

Расписываешься за участие в акции

Мне поосто бумажку дали с распечаткой акции. Счета уже были открыты. Обещали на грн. счет выплатить.
Прошу прощения, расписывался по данной акции но уже забыл.
Востаннє редагувалось demichh в Вів 27 гру, 2022 16:45, всього редагувалось 2 разів.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:29

  mihasik написав:
  Sain_повернувся написав:
  demichh написав:В альянсе еще +1.5% доплачивают за конверт депо (к 0.3%) на гривневый счет. (Непонятно по какому курсу).
https://bankalliance.ua/articles/zberemo-razom-z-alyansom-na-zsu-do-mikolaya

дивно, відкривав 4 депозита в альянсі після 24.11 (2 собі, 2 дружині), по жодному не дали 1,5%

Как мне сказали, это разовая акция, тому кто открывает поточный в гривне и заносит туда деньги. Хотя в условиях ничего такого не сказано...

так само відкривав поточний, потім сепом туди 100к і у відділенн з нього доларовий депо. Таку операцію робив 2 рази собі і 2 дружині, на рахунок нічого не приходило. Уточню в підтримки. Дякую за інфу
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:30

  mihasik написав:
  emeta написав:
  demichh написав:В альянсе еще +1.5% доплачивают за конверт депо (к 0.3%) на гривневый счет. (Непонятно по какому курсу).
https://bankalliance.ua/articles/zberemo-razom-z-alyansom-na-zsu-do-mikolaya


Нужно писать заявление в письменном виде в отделении?

Расписываешься за участие в акции

Якщо не важко, підкажіть в якому місті ви відкривали
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:35

  emeta написав:Не отрывайте валютную виртуальную в приложении Нео

https://concord.ua/uploads/redactor/638462d08290d.pdf

Прежде чем отрывать депозит он-лайн в приложении Neo, топаете в отделение банка Конкорд, заносите в кассу 100к на гривневую виртуальную, например и заодно открываете валютную дебетную, она бесплатная и без комиссии за снятие собственных средств.

А если таки открыть валютную виртуальную в приложении Нео.

Открывать депозит через виртуальную.
И уже в день выдачи депозита в отделении получить валютную дебетную. По тарифам перевод с виртуальной на дебетную должен быть бесплатный.

Я так понимаю, на практике никто такое не пробовал. :roll:
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