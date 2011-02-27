Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 27 гру, 2022 16:02
Нужно писать заявление в письменном виде в отделении?
emeta
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Додано: Вів 27 гру, 2022 16:14
дивно, відкривав 4 депозита в альянсі після 24.11 (2 собі, 2 дружині), по жодному не дали 1,5%
Sain_повернувся
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Додано: Вів 27 гру, 2022 16:19
Sain_повернувся написав:
дивно, відкривав 4 депозита в альянсі після 24.11 (2 собі, 2 дружині), по жодному не дали 1,5%
Как мне сказали, это разовая акция, тому кто открывает поточный в гривне и заносит туда деньги. Хотя в условиях ничего такого не сказано...
mihasik
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Додано: Вів 27 гру, 2022 16:20
mephala написав:
кстати ТАС трехмесячный открывает на 93 дня. по максу берут гады )))
зато онлайн, лучше день потерпеть, чем ехать в дежурные отделения банков с котлетой, повезет, если не придется убиваться в очередях или на тревогу попасть
kuzmich
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Додано: Вів 27 гру, 2022 16:21
emeta написав:
Нужно писать заявление в письменном виде в отделении?
Расписываешься за участие в акции
mihasik
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Додано: Вів 27 гру, 2022 16:24
Sain_повернувся написав:
дивно, відкривав 4 депозита в альянсі після 24.11 (2 собі, 2 дружині), по жодному не дали 1,5%
аналогично открывал после 24 ноября
Сотрудники в отделении сами могут не знать об этих акциях
emeta
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Додано: Вів 27 гру, 2022 16:29
mihasik написав: emeta написав:
Нужно писать заявление в письменном виде в отделении?
Расписываешься за участие в акции
Мне поосто бумажку дали с распечаткой акции. Счета уже были открыты. Обещали на грн. счет выплатить.
Прошу прощения, расписывался по данной акции но уже забыл.
Востаннє редагувалось
demichh
в Вів 27 гру, 2022 16:45, всього редагувалось 2 разів.
demichh
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Додано: Вів 27 гру, 2022 16:29
mihasik написав: Sain_повернувся написав:
дивно, відкривав 4 депозита в альянсі після 24.11 (2 собі, 2 дружині), по жодному не дали 1,5%
Как мне сказали, это разовая акция, тому кто открывает поточный в гривне и заносит туда деньги. Хотя в условиях ничего такого не сказано...
так само відкривав поточний, потім сепом туди 100к і у відділенн з нього доларовий депо. Таку операцію робив 2 рази собі і 2 дружині, на рахунок нічого не приходило. Уточню в підтримки. Дякую за інфу
Sain_повернувся
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Додано: Вів 27 гру, 2022 16:30
mihasik написав: emeta написав:
Нужно писать заявление в письменном виде в отделении?
Расписываешься за участие в акции
Якщо не важко, підкажіть в якому місті ви відкривали
Sain_повернувся
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Додано: Вів 27 гру, 2022 16:35
emeta написав:
Не отрывайте валютную виртуальную в приложении Нео
https://concord.ua/uploads/redactor/638462d08290d.pdf
Прежде чем отрывать депозит он-лайн в приложении Neo, топаете в отделение банка Конкорд, заносите в кассу 100к на гривневую виртуальную, например и заодно открываете валютную дебетную, она бесплатная и без комиссии за снятие собственных средств.
А если таки открыть валютную виртуальную в приложении Нео.
Открывать депозит через виртуальную.
И уже в день выдачи депозита в отделении получить валютную дебетную. По тарифам перевод с виртуальной на дебетную должен быть бесплатный.
Я так понимаю, на практике никто такое не пробовал.
ramzes4
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