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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 377378379380
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:38

  ramzes4 написав:
  emeta написав:Не отрывайте валютную виртуальную в приложении Нео

https://concord.ua/uploads/redactor/638462d08290d.pdf

Прежде чем отрывать депозит он-лайн в приложении Neo, топаете в отделение банка Конкорд, заносите в кассу 100к на гривневую виртуальную, например и заодно открываете валютную дебетную, она бесплатная и без комиссии за снятие собственных средств.

А если таки открыть валютную виртуальную в приложении Нео.

Открывать депозит через виртуальную.
И уже в день выдачи депозита в отделении получить валютную дебетную. По тарифам перевод с виртуальной на дебетную должен быть бесплатный.

Я так понимаю, на практике никто такое не пробовал. :roll:


Можно открыть виртуальную валютную, с помощью неё открыть депозит он-лайн
Потом, в течение срока депозита открыть в отделении дебетную и указать её в приложении Neo картой для выплат депозита
Востаннє редагувалось emeta в Вів 27 гру, 2022 16:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:46

  Sain_повернувся написав:
  mihasik написав:
  Sain_повернувся написав:дивно, відкривав 4 депозита в альянсі після 24.11 (2 собі, 2 дружині), по жодному не дали 1,5%

Как мне сказали, это разовая акция, тому кто открывает поточный в гривне и заносит туда деньги. Хотя в условиях ничего такого не сказано...

так само відкривав поточний, потім сепом туди 100к і у відділенн з нього доларовий депо. Таку операцію робив 2 рази собі і 2 дружині, на рахунок нічого не приходило. Уточню в підтримки. Дякую за інфу

подання до Банку Заяви на участь в Акції (далі – Заява) з реквізитами поточного рахунку в національній валюті, відкритого в АТ «БАНК АЛЬЯНС», для виплати винагороди.
Така Заява може бути надана виключно протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати розміщення/автоматичного продовження строку вкладу (депозиту).
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 17:04

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

emeta написав:
  Sain_повернувся написав:
  demichh написав:В альянсе еще +1.5% доплачивают за конверт депо (к 0.3%) на гривневый счет. (Непонятно по какому курсу).
https://bankalliance.ua/articles/zberemo-razom-z-alyansom-na-zsu-do-mikolaya

дивно, відкривав 4 депозита в альянсі після 24.11 (2 собі, 2 дружині), по жодному не дали 1,5%


аналогично открывал после 24 ноября
Сотрудники в отделении сами могут не знать об этих акциях
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