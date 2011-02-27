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Прежде чем отрывать депозит он-лайн в приложении Neo, топаете в отделение банка Конкорд, заносите в кассу 100к на гривневую виртуальную, например и заодно открываете валютную дебетную, она бесплатная и без комиссии за снятие собственных средств.
А если таки открыть валютную виртуальную в приложении Нео.
Открывать депозит через виртуальную. И уже в день выдачи депозита в отделении получить валютную дебетную. По тарифам перевод с виртуальной на дебетную должен быть бесплатный.
Я так понимаю, на практике никто такое не пробовал.
Прежде чем отрывать депозит он-лайн в приложении Neo, топаете в отделение банка Конкорд, заносите в кассу 100к на гривневую виртуальную, например и заодно открываете валютную дебетную, она бесплатная и без комиссии за снятие собственных средств.
А если таки открыть валютную виртуальную в приложении Нео.
Открывать депозит через виртуальную. И уже в день выдачи депозита в отделении получить валютную дебетную. По тарифам перевод с виртуальной на дебетную должен быть бесплатный.
Я так понимаю, на практике никто такое не пробовал.
Можно открыть виртуальную валютную, с помощью неё открыть депозит он-лайн Потом, в течение срока депозита открыть в отделении дебетную и указать её в приложении Neo картой для выплаты депозита
Востаннє редагувалось emeta в Вів 27 гру, 2022 17:27, всього редагувалось 2 разів.
Sain_повернувся написав:дивно, відкривав 4 депозита в альянсі після 24.11 (2 собі, 2 дружині), по жодному не дали 1,5%
Как мне сказали, это разовая акция, тому кто открывает поточный в гривне и заносит туда деньги. Хотя в условиях ничего такого не сказано...
так само відкривав поточний, потім сепом туди 100к і у відділенн з нього доларовий депо. Таку операцію робив 2 рази собі і 2 дружині, на рахунок нічого не приходило. Уточню в підтримки. Дякую за інфу
подання до Банку Заяви на участь в Акції (далі – Заява) з реквізитами поточного рахунку в національній валюті, відкритого в АТ «БАНК АЛЬЯНС», для виплати винагороди. Така Заява може бути надана виключно протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати розміщення/автоматичного продовження строку вкладу (депозиту).
Депозит в izibank действовал до 27 декабря включительно. С трудом выбил заказ валюты на 28 декабря. Сегодня утром в 8-мь средства депозита "упали" на карту и обратился в поддержку с вопросом снять депозитные средства сегодня вместо завтра -- дали добро.
Заказ валюты сделал 12 декабря на дежурное отделение ТАС № 77 в Днепре. Поддержка говорила, что можно в кассу сразу идти, а касса развернула к менеджеру. В общем, ожидал свободного менеджера час (у них в отделении тупил интернет и с клиентами пришлось долго возится). В кассе 2/3 части депозита выдали долларами старого образца (96-99 года) и относительно среднего качества. Чудом смог саму потёртую обменять... Благо в другом банке приняли без проблем.
Howl написав:Депозит в izibank действовал до 27 декабря включительно. С трудом выбил заказ валюты на 28 декабря. Сегодня утром в 8-мь средства депозита "упали" на карту и обратился в поддержку с вопросом снять депозитные средства сегодня вместо завтра -- дали добро.
Заказ валюты сделал 12 декабря на дежурное отделение ТАС № 77 в Днепре. Поддержка говорила, что можно в кассу сразу идти, а касса развернула к менеджеру. В общем, ожидал свободного менеджера час (у них в отделении тупил интернет и с клиентами пришлось долго возится). В кассе 2/3 части депозита выдали долларами старого образца (96-99 года) и относительно среднего качества. Чудом смог саму потёртую обменять... Благо в другом банке приняли без проблем.
Раз на раз не приходится. Забирал в том же отделении, отдавали новыми. Я так понимаю, перед тем как снимать лучше уточнить есть ли нормальные банкноты в кассе и тогда уже просить квитанции для выплат.