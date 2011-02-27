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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 379380381382
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:30

  mihasik написав:
  emeta написав:
  demichh написав:В альянсе еще +1.5% доплачивают за конверт депо (к 0.3%) на гривневый счет. (Непонятно по какому курсу).
https://bankalliance.ua/articles/zberemo-razom-z-alyansom-na-zsu-do-mikolaya


Нужно писать заявление в письменном виде в отделении?

Расписываешься за участие в акции

Якщо не важко, підкажіть в якому місті ви відкривали
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:35

  emeta написав:Не отрывайте валютную виртуальную в приложении Нео

https://concord.ua/uploads/redactor/638462d08290d.pdf

Прежде чем отрывать депозит он-лайн в приложении Neo, топаете в отделение банка Конкорд, заносите в кассу 100к на гривневую виртуальную, например и заодно открываете валютную дебетную, она бесплатная и без комиссии за снятие собственных средств.

А если таки открыть валютную виртуальную в приложении Нео.

Открывать депозит через виртуальную.
И уже в день выдачи депозита в отделении получить валютную дебетную. По тарифам перевод с виртуальной на дебетную должен быть бесплатный.

Я так понимаю, на практике никто такое не пробовал. :roll:
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:38

  ramzes4 написав:
  emeta написав:Не отрывайте валютную виртуальную в приложении Нео

https://concord.ua/uploads/redactor/638462d08290d.pdf

Прежде чем отрывать депозит он-лайн в приложении Neo, топаете в отделение банка Конкорд, заносите в кассу 100к на гривневую виртуальную, например и заодно открываете валютную дебетную, она бесплатная и без комиссии за снятие собственных средств.

А если таки открыть валютную виртуальную в приложении Нео.

Открывать депозит через виртуальную.
И уже в день выдачи депозита в отделении получить валютную дебетную. По тарифам перевод с виртуальной на дебетную должен быть бесплатный.

Я так понимаю, на практике никто такое не пробовал. :roll:


Можно открыть виртуальную валютную, с помощью неё открыть депозит он-лайн
Потом, в течение срока депозита открыть в отделении дебетную и указать её в приложении Neo картой для выплаты депозита
Востаннє редагувалось emeta в Вів 27 гру, 2022 17:27, всього редагувалось 2 разів.
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:46

  Sain_повернувся написав:
  mihasik написав:
  Sain_повернувся написав:дивно, відкривав 4 депозита в альянсі після 24.11 (2 собі, 2 дружині), по жодному не дали 1,5%

Как мне сказали, это разовая акция, тому кто открывает поточный в гривне и заносит туда деньги. Хотя в условиях ничего такого не сказано...

так само відкривав поточний, потім сепом туди 100к і у відділенн з нього доларовий депо. Таку операцію робив 2 рази собі і 2 дружині, на рахунок нічого не приходило. Уточню в підтримки. Дякую за інфу

подання до Банку Заяви на участь в Акції (далі – Заява) з реквізитами поточного рахунку в національній валюті, відкритого в АТ «БАНК АЛЬЯНС», для виплати винагороди.
Така Заява може бути надана виключно протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати розміщення/автоматичного продовження строку вкладу (депозиту).
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 17:04

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

emeta написав:
  Sain_повернувся написав:
  demichh написав:В альянсе еще +1.5% доплачивают за конверт депо (к 0.3%) на гривневый счет. (Непонятно по какому курсу).
https://bankalliance.ua/articles/zberemo-razom-z-alyansom-na-zsu-do-mikolaya

дивно, відкривав 4 депозита в альянсі після 24.11 (2 собі, 2 дружині), по жодному не дали 1,5%


аналогично открывал после 24 ноября
Сотрудники в отделении сами могут не знать об этих акциях
ВотЗображення
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 17:28

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Депозит в izibank действовал до 27 декабря включительно. С трудом выбил заказ валюты на 28 декабря. Сегодня утром в 8-мь средства депозита "упали" на карту и обратился в поддержку с вопросом снять депозитные средства сегодня вместо завтра -- дали добро.

Заказ валюты сделал 12 декабря на дежурное отделение ТАС № 77 в Днепре. Поддержка говорила, что можно в кассу сразу идти, а касса развернула к менеджеру. В общем, ожидал свободного менеджера час (у них в отделении тупил интернет и с клиентами пришлось долго возится). В кассе 2/3 части депозита выдали долларами старого образца (96-99 года) и относительно среднего качества. Чудом смог саму потёртую обменять... Благо в другом банке приняли без проблем.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 17:39

  Howl написав: В кассе 2/3 части депозита выдали долларами старого образца (96-99 года) и относительно среднего качества. Чудом смог саму потёртую обменять... Благо в другом банке приняли без проблем.

Ого...я тут 2006 скидывал, думал старые, а тут такое...
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 17:41

  Sain_повернувся написав:Якщо не важко, підкажіть в якому місті ви відкривали

Київ
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 17:54

  Howl написав:Депозит в izibank действовал до 27 декабря включительно. С трудом выбил заказ валюты на 28 декабря. Сегодня утром в 8-мь средства депозита "упали" на карту и обратился в поддержку с вопросом снять депозитные средства сегодня вместо завтра -- дали добро.

Заказ валюты сделал 12 декабря на дежурное отделение ТАС № 77 в Днепре. Поддержка говорила, что можно в кассу сразу идти, а касса развернула к менеджеру. В общем, ожидал свободного менеджера час (у них в отделении тупил интернет и с клиентами пришлось долго возится). В кассе 2/3 части депозита выдали долларами старого образца (96-99 года) и относительно среднего качества. Чудом смог саму потёртую обменять... Благо в другом банке приняли без проблем.


Раз на раз не приходится. Забирал в том же отделении, отдавали новыми.
Я так понимаю, перед тем как снимать лучше уточнить есть ли нормальные банкноты в кассе и тогда уже просить квитанции для выплат.
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 18:21

Хозяйке на заметку:
В Конкорде валютная Дебетовая открывается только под депо (мин.сумма - 100).
Без депо - дадут Ваню, снятие с которого будет с комисом
mustbe
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