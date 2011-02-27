emeta написав:
Я так понимаю, перед тем как снимать лучше уточнить есть ли нормальные банкноты в кассе и тогда уже просить квитанции для выплат.
У меня не так много вариантов было: или я снимаю в этом месяце и еду с деньгами домой, или это уже после праздников... За это время izi может поменять в тарифах всё, что угодно.
emeta написав:
Раз на раз не приходится. Забирал в том же отделении, отдавали новыми.
Я без понятия чей прокол. Но депозитные средства хочется снять нормальными купюрами. Да и ожидать длительное время, что сформировать бумажку для кассы это тоже такое себе.