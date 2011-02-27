|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 27 гру, 2022 20:24
emeta написав:
Я так понимаю, перед тем как снимать лучше уточнить есть ли нормальные банкноты в кассе и тогда уже просить квитанции для выплат.
У меня не так много вариантов было: или я снимаю в этом месяце и еду с деньгами домой, или это уже после праздников... За это время izi может поменять в тарифах всё, что угодно.
emeta написав:
Раз на раз не приходится. Забирал в том же отделении, отдавали новыми.
Я без понятия чей прокол. Но депозитные средства хочется снять нормальными купюрами. Да и ожидать длительное время, что сформировать бумажку для кассы это тоже такое себе.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 5082
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 512 раз.
- Подякували: 943 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 27 гру, 2022 22:14
emeta написав: Sain_повернувся написав:
дивно, відкривав 4 депозита в альянсі після 24.11 (2 собі, 2 дружині), по жодному не дали 1,5%
аналогично открывал после 24 ноября
Сотрудники в отделении сами могут не знать об этих акциях
Дали 300 і по новому з відкриттям поточного, і по старих акках
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3712
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 388 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 гру, 2022 22:28
Я в изи сразу в кассе получил. Купюры смесь но хорошего качества. Менеджер мне еще новый договор по депо распечатала (горячка изи сбросила по заявке на отделение).
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2808
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 гру, 2022 00:39
demichh написав:
Я в изи сразу в кассе получил. Купюры смесь но хорошего качества. Менеджер мне еще новый договор по депо распечатала (горячка изи сбросила по заявке на отделение).
Місто?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2855
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 228 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|52905
|
|
|5
|25526
|
|
|3
|6357
|
|