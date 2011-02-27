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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 380381382383
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 20:24

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  emeta написав:Я так понимаю, перед тем как снимать лучше уточнить есть ли нормальные банкноты в кассе и тогда уже просить квитанции для выплат.
У меня не так много вариантов было: или я снимаю в этом месяце и еду с деньгами домой, или это уже после праздников... За это время izi может поменять в тарифах всё, что угодно.

  emeta написав:Раз на раз не приходится. Забирал в том же отделении, отдавали новыми.
Я без понятия чей прокол. Но депозитные средства хочется снять нормальными купюрами. Да и ожидать длительное время, что сформировать бумажку для кассы это тоже такое себе.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 22:14

  emeta написав:
  Sain_повернувся написав:
  demichh написав:В альянсе еще +1.5% доплачивают за конверт депо (к 0.3%) на гривневый счет. (Непонятно по какому курсу).
https://bankalliance.ua/articles/zberemo-razom-z-alyansom-na-zsu-do-mikolaya

дивно, відкривав 4 депозита в альянсі після 24.11 (2 собі, 2 дружині), по жодному не дали 1,5%


аналогично открывал после 24 ноября
Сотрудники в отделении сами могут не знать об этих акциях

Дали 300 і по новому з відкриттям поточного, і по старих акках
wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 22:28

Howl

Я в изи сразу в кассе получил. Купюры смесь но хорошего качества. Менеджер мне еще новый договор по депо распечатала (горячка изи сбросила по заявке на отделение).
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 00:39

  demichh написав:Я в изи сразу в кассе получил. Купюры смесь но хорошего качества. Менеджер мне еще новый договор по депо распечатала (горячка изи сбросила по заявке на отделение).

Місто?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 03:23

novichok

Киев
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 03:25

  Howl написав:У меня не так много вариантов было: или я снимаю в этом месяце и еду с деньгами домой, или это уже после праздников...
За это время izi может поменять в тарифах всё, что угодно.
.
:shock: что, сможет поменять прям так сразу, а не через месяц после об'явы?
реально тут были такие случаи?
flysoulfly
 
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