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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 27 гру, 2022 20:24
emeta написав:
Я так понимаю, перед тем как снимать лучше уточнить есть ли нормальные банкноты в кассе и тогда уже просить квитанции для выплат.
У меня не так много вариантов было: или я снимаю в этом месяце и еду с деньгами домой, или это уже после праздников... За это время izi может поменять в тарифах всё, что угодно.
emeta написав:
Раз на раз не приходится. Забирал в том же отделении, отдавали новыми.
Я без понятия чей прокол. Но депозитные средства хочется снять нормальными купюрами. Да и ожидать длительное время, что сформировать бумажку для кассы это тоже такое себе.
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Додано: Вів 27 гру, 2022 22:14
emeta написав: Sain_повернувся написав:
дивно, відкривав 4 депозита в альянсі після 24.11 (2 собі, 2 дружині), по жодному не дали 1,5%
аналогично открывал после 24 ноября
Сотрудники в отделении сами могут не знать об этих акциях
Дали 300 і по новому з відкриттям поточного, і по старих акках
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Додано: Вів 27 гру, 2022 22:28
Я в изи сразу в кассе получил. Купюры смесь но хорошего качества. Менеджер мне еще новый договор по депо распечатала (горячка изи сбросила по заявке на отделение).
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Додано: Сер 28 гру, 2022 00:39
demichh написав:
Я в изи сразу в кассе получил. Купюры смесь но хорошего качества. Менеджер мне еще новый договор по депо распечатала (горячка изи сбросила по заявке на отделение).
Місто?
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Додано: Сер 28 гру, 2022 03:23
Киев
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Додано: Сер 28 гру, 2022 03:25
Howl написав:
У меня не так много вариантов было: или я снимаю в этом месяце и еду с деньгами домой, или это уже после праздников... За это время izi может поменять в тарифах всё, что угодно.
.
что, сможет поменять прям так сразу, а не через месяц после об'явы?
реально тут были такие случаи?
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Додано: Сер 28 гру, 2022 13:36
olechkakiev написав:olechkakiev
Поправлю свое сообщение про Пумб. Консультанты на онлайн поддержке (в количестве 3 штуки!) меня дезинформировали. На самом деле снятие наличных без комиссии 2 раза в месяц, при условии, что на всех ваших счетах суммарно на каждый день прошедшего месяца был остаток более 500 долл. Они же мне сказали, что на каждом (!) счете должно было быть по 500 долл (а у меня этих счетов много). Я таких некомпетентных менеджеров никогда не встречала. Прояснилась ситуация только с помощью Персонального Менеджера.
Так все таки - є комісія при знятті депозитних долларів з картки пумба, чи ні?
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1finanсier
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Додано: Сер 28 гру, 2022 13:48
1finanсier написав: olechkakiev написав:olechkakiev
Поправлю свое сообщение про Пумб. Консультанты на онлайн поддержке (в количестве 3 штуки!) меня дезинформировали. На самом деле снятие наличных без комиссии 2 раза в месяц, при условии, что на всех ваших счетах суммарно на каждый день прошедшего месяца был остаток более 500 долл. Они же мне сказали, что на каждом (!) счете должно было быть по 500 долл (а у меня этих счетов много). Я таких некомпетентных менеджеров никогда не встречала. Прояснилась ситуация только с помощью Персонального Менеджера.
Так все таки - є комісія при знятті депозитних долларів з картки пумба, чи ні?
Да обойдите его стороной. Есть др. банки и более прозрачными условиями. ПУМБ для меня с летне - осенними 400тыс фином стал только для кредитки. Там никто ничего сейчас не знает, многие увольняются, т.к. ренат все активы вывел за бугор и держит банк до первого звоночка...
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Додано: Сер 28 гру, 2022 13:57
1finanсier написав:
Так все таки - є комісія при знятті депозитних долларів з картки пумба, чи ні?
Якщо це буде конвертаційний і він у поточному місяці закінчився і його сума вище 500 одиниць у валюті то комісії не буде
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Додано: Сер 28 гру, 2022 13:59
Добрий день! З приводу Пумб, для мене комісії не було! У мене діє тариф ВсеКарта, і залишок на рахунках був сумарно більше 500 долл щоденно протягом попереднього місяця.
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