RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 382383384385>
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 14:18

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

какая ситуация по пивденному? вроде был лимит 1к в день выдача, как щас с ним?
kuzmich
 
Повідомлень: 89
З нами з: 25.08.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 14:29

  Игорь Алексеевич написав:
  1finanсier написав:
  olechkakiev написав:olechkakiev Поправлю свое сообщение про Пумб. Консультанты на онлайн поддержке (в количестве 3 штуки!) меня дезинформировали. На самом деле снятие наличных без комиссии 2 раза в месяц, при условии, что на всех ваших счетах суммарно на каждый день прошедшего месяца был остаток более 500 долл. Они же мне сказали, что на каждом (!) счете должно было быть по 500 долл (а у меня этих счетов много). Я таких некомпетентных менеджеров никогда не встречала. Прояснилась ситуация только с помощью Персонального Менеджера.

Так все таки - є комісія при знятті депозитних долларів з картки пумба, чи ні?


Да обойдите его стороной. Есть др. банки и более прозрачными условиями. ПУМБ для меня с летне - осенними 400тыс фином стал только для кредитки. Там никто ничего сейчас не знает, многие увольняются, т.к. ренат все активы вывел за бугор и держит банк до первого звоночка...

Для меня в Пумб есть много преимуществ: много отделений, в том числе работающих по субботам, карточка грн с бесплатным пополнением и перечислением на карты других банков, доллары отдают новыми купюрами, банк крупный по активам... Но ваше сообщение настораживает.
olechkakiev
 
Повідомлень: 4
З нами з: 24.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 14:40

  kuzmich написав:какая ситуация по пивденному? вроде был лимит 1к в день выдача, как щас с ним?


цікавить те саме, бо в чаті сказали замовляти не можна, і весь діалог звівся до того - якщо грощі будуть в касі (і сказали що долар в касу не підвозить інкасація) - то щось видадуть, но є гроші в касі чи ні дізнаєтесь тільки біля каси...
v_berdinskich
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 07.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 14:43

  kuzmich написав:какая ситуация по пивденному? вроде был лимит 1к в день выдача, как щас с ним?


Это горячка ляпнула при заказе валюты, в кассе выдали всю сумму, но тогда было только пол "котлеты"
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2086
З нами з: 19.03.09
Подякував: 90 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 15:00

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

в Приваті закінчився депо ,долари отримав , але зависло 50дол. , не знаю як їх зняти . Замовити не можу , касир сказала що може видати тільки те що замовлене... халепа
lamal
 
Повідомлень: 189
З нами з: 11.03.21
Подякував: 70 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 16:26

  lamal написав:в Приваті закінчився депо ,долари отримав , але зависло 50дол. , не знаю як їх зняти . Замовити не можу , касир сказала що може видати тільки те що замовлене... халепа

Поповнюйте наступний депо або приходьте зі здачею, це вам не газмяс, мелоч не тримають :wink:
Maxwe11
 
Повідомлень: 64
З нами з: 04.09.22
Подякував: 9 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 16:46

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

як зараз з видачею в Абанку, все норм? замовляти потрібно?
alexfromdn
 
Повідомлень: 155
З нами з: 27.12.12
Подякував: 10 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 16:53

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Забирав сьогодні знову з Привата, вже не було жодної сотки нового зразка, касир показала 2 пачки по 10 тис, але всі купюри старі(((( П.С. вчора ще давали купюрами з номерами підряд
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 1119
З нами з: 13.10.14
Подякував: 141 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 17:04

  olechkakiev написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  1finanсier написав:
Да обойдите его стороной. Есть др. банки и более прозрачными условиями. ПУМБ для меня с летне - осенними 400тыс фином стал только для кредитки. Там никто ничего сейчас не знает, многие увольняются, т.к. ренат все активы вывел за бугор и держит банк до первого звоночка...

Для меня в Пумб есть много преимуществ: много отделений, в том числе работающих по субботам, карточка грн с бесплатным пополнением и перечислением на карты других банков, доллары отдают новыми купюрами, банк крупный по активам... Но ваше сообщение настораживает.

Да все у них хорошо с банком.
Только не для конверт. Курс настораживает
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2086
З нами з: 19.03.09
Подякував: 90 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 17:12

  alexfromdn написав:як зараз з видачею в Абанку, все норм? замовляти потрібно?


Замовлял через чат. Отримання через пару днів, у будь-який час.
Snower
 
Повідомлень: 5
З нами з: 17.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 382383384385>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lamal, ustinovse і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 52966
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25535
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6367
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (237)
28.12.2022 17:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.