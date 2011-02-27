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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 28 гру, 2022 14:18
какая ситуация по пивденному? вроде был лимит 1к в день выдача, как щас с ним?
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kuzmich
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Додано: Сер 28 гру, 2022 14:29
Игорь Алексеевич написав: 1finanсier написав: olechkakiev написав:olechkakiev
Поправлю свое сообщение про Пумб. Консультанты на онлайн поддержке (в количестве 3 штуки!) меня дезинформировали. На самом деле снятие наличных без комиссии 2 раза в месяц, при условии, что на всех ваших счетах суммарно на каждый день прошедшего месяца был остаток более 500 долл. Они же мне сказали, что на каждом (!) счете должно было быть по 500 долл (а у меня этих счетов много). Я таких некомпетентных менеджеров никогда не встречала. Прояснилась ситуация только с помощью Персонального Менеджера.
Так все таки - є комісія при знятті депозитних долларів з картки пумба, чи ні?
Да обойдите его стороной. Есть др. банки и более прозрачными условиями. ПУМБ для меня с летне - осенними 400тыс фином стал только для кредитки. Там никто ничего сейчас не знает, многие увольняются, т.к. ренат все активы вывел за бугор и держит банк до первого звоночка...
Для меня в Пумб есть много преимуществ: много отделений, в том числе работающих по субботам, карточка грн с бесплатным пополнением и перечислением на карты других банков, доллары отдают новыми купюрами, банк крупный по активам... Но ваше сообщение настораживает.
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olechkakiev
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Додано: Сер 28 гру, 2022 14:40
kuzmich написав:
какая ситуация по пивденному? вроде был лимит 1к в день выдача, как щас с ним?
цікавить те саме, бо в чаті сказали замовляти не можна, і весь діалог звівся до того - якщо грощі будуть в касі (і сказали що долар в касу не підвозить інкасація) - то щось видадуть, но є гроші в касі чи ні дізнаєтесь тільки біля каси...
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Додано: Сер 28 гру, 2022 14:43
kuzmich написав:
какая ситуация по пивденному? вроде был лимит 1к в день выдача, как щас с ним?
Это горячка ляпнула при заказе валюты, в кассе выдали всю сумму, но тогда было только пол "котлеты"
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emeta
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Додано: Сер 28 гру, 2022 15:00
в Приваті закінчився депо ,долари отримав , але зависло 50дол. , не знаю як їх зняти . Замовити не можу , касир сказала що може видати тільки те що замовлене... халепа
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lamal
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Додано: Сер 28 гру, 2022 16:26
lamal написав:
в Приваті закінчився депо ,долари отримав , але зависло 50дол. , не знаю як їх зняти . Замовити не можу , касир сказала що може видати тільки те що замовлене... халепа
Поповнюйте наступний депо або приходьте зі здачею, це вам не газмяс, мелоч не тримають
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Maxwe11
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Додано: Сер 28 гру, 2022 16:46
як зараз з видачею в Абанку, все норм? замовляти потрібно?
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alexfromdn
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Додано: Сер 28 гру, 2022 16:53
Забирав сьогодні знову з Привата, вже не було жодної сотки нового зразка, касир показала 2 пачки по 10 тис, але всі купюри старі(((( П.С. вчора ще давали купюрами з номерами підряд
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Додано: Сер 28 гру, 2022 17:04
olechkakiev написав: Игорь Алексеевич написав: 1finanсier написав:
Да обойдите его стороной. Есть др. банки и более прозрачными условиями. ПУМБ для меня с летне - осенними 400тыс фином стал только для кредитки. Там никто ничего сейчас не знает, многие увольняются, т.к. ренат все активы вывел за бугор и держит банк до первого звоночка...
Для меня в Пумб есть много преимуществ: много отделений, в том числе работающих по субботам, карточка грн с бесплатным пополнением и перечислением на карты других банков, доллары отдают новыми купюрами, банк крупный по активам... Но ваше сообщение настораживает.
Да все у них хорошо с банком.
Только не для конверт. Курс настораживает
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Додано: Сер 28 гру, 2022 17:12
alexfromdn написав:
як зараз з видачею в Абанку, все норм? замовляти потрібно?
Замовлял через чат. Отримання через пару днів, у будь-який час.
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Snower
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