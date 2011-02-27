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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 382383384385
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 17:29

  Maxwe11 написав:
  lamal написав:в Приваті закінчився депо ,долари отримав , але зависло 50дол. , не знаю як їх зняти . Замовити не можу , касир сказала що може видати тільки те що замовлене... халепа

Поповнюйте наступний депо або приходьте зі здачею, це вам не газмяс, мелоч не тримають :wink:
та я якраз прийшов з здачею...
lamal
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 17:57

  Sain_повернувся написав:Забирав сьогодні знову з Привата, вже не було жодної сотки нового зразка, касир показала 2 пачки по 10 тис, але всі купюри старі(((( П.С. вчора ще давали купюрами з номерами підряд

у нас вчора були старого зразка
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 18:01

alexfromdn замовив через чат за 2 дня, прийшов зняв без проблем. до суми кратної 100 не захотіли продавати долар, типу все тільки під замовлення зі своїх рахунків (в інших банках без проблем продають)
v_berdinskich
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 18:12

  J написав:
  Sain_повернувся написав:Забирав сьогодні знову з Привата, вже не було жодної сотки нового зразка, касир показала 2 пачки по 10 тис, але всі купюри старі(((( П.С. вчора ще давали купюрами з номерами підряд

у нас вчора були старого зразка

Колеги а ви справді вважаєте що обмінюючись інфою про те якими банкнотами банк в різних містах і навіть в різних регіонах видає вклади ви зможете зробити висновок якими банкнотами видадуть вам? Я розкрию велику таємницю - навіть у одному і тому самому відділенні якщо була протягом дня інкасація можуть видавати вже зовсім іншими банкнотами. Які пришле регіональне управління сьогодні - такими будуть і видавати. І повідомлення що в умовному Бердичеві учора давали синіми ніякого впливу не матиме на умовну Жмеринку куди сьогодні привезли 1996 рік
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 18:24

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Пивденний выдали сегодня полностью 1300
Danik
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 18:40

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Конкорд чтобы получить дебетку долларовую с бесплатным снятием нужно открывать депо в отделении, просто так ее не выдадут. Конвертация 0.2% курс 37.34
Danik
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 18:54

  Danik написав:Конкорд чтобы получить дебетку долларовую с бесплатным снятием нужно открывать депо в отделении, просто так ее не выдадут. Конвертация 0.2% курс 37.34


Если у вас вклад открыт в приложении, вы можете требовать дебетку валютную в отделении
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 19:04

  emeta написав:
  Danik написав:Конкорд чтобы получить дебетку долларовую с бесплатным снятием нужно открывать депо в отделении, просто так ее не выдадут. Конвертация 0.2% курс 37.34


Если у вас вклад открыт в приложении, вы можете требовать дебетку валютную в отделении

Мне, как новому клиенту, по другому никак. Или ONE доллар/гривна и потом коммисия за снятие или открыть в отделении и получить дебетки грн/доллар.
Danik
 
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