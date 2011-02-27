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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 28 гру, 2022 17:29
Maxwe11 написав: lamal написав:
в Приваті закінчився депо ,долари отримав , але зависло 50дол. , не знаю як їх зняти . Замовити не можу , касир сказала що може видати тільки те що замовлене... халепа
Поповнюйте наступний депо або приходьте зі здачею, це вам не газмяс, мелоч не тримають
та я якраз прийшов з здачею...
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lamal
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Додано: Сер 28 гру, 2022 17:57
Sain_повернувся написав:
Забирав сьогодні знову з Привата, вже не було жодної сотки нового зразка, касир показала 2 пачки по 10 тис, але всі купюри старі(((( П.С. вчора ще давали купюрами з номерами підряд
у нас вчора були старого зразка
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Додано: Сер 28 гру, 2022 18:01
alexfromdn замовив через чат за 2 дня, прийшов зняв без проблем. до суми кратної 100 не захотіли продавати долар, типу все тільки під замовлення зі своїх рахунків (в інших банках без проблем продають)
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Додано: Сер 28 гру, 2022 18:12
J написав: Sain_повернувся написав:
Забирав сьогодні знову з Привата, вже не було жодної сотки нового зразка, касир показала 2 пачки по 10 тис, але всі купюри старі(((( П.С. вчора ще давали купюрами з номерами підряд
у нас вчора були старого зразка
Колеги а ви справді вважаєте що обмінюючись інфою про те якими банкнотами банк в різних містах і навіть в різних регіонах видає вклади ви зможете зробити висновок якими банкнотами видадуть вам? Я розкрию велику таємницю - навіть у одному і тому самому відділенні якщо була протягом дня інкасація можуть видавати вже зовсім іншими банкнотами. Які пришле регіональне управління сьогодні - такими будуть і видавати. І повідомлення що в умовному Бердичеві учора давали синіми ніякого впливу не матиме на умовну Жмеринку куди сьогодні привезли 1996 рік
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Додано: Сер 28 гру, 2022 18:24
Пивденний выдали сегодня полностью 1300
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Danik
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Додано: Сер 28 гру, 2022 18:40
Конкорд чтобы получить дебетку долларовую с бесплатным снятием нужно открывать депо в отделении, просто так ее не выдадут. Конвертация 0.2% курс 37.34
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Danik
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Додано: Сер 28 гру, 2022 18:54
Danik написав:
Конкорд чтобы получить дебетку долларовую с бесплатным снятием нужно открывать депо в отделении, просто так ее не выдадут. Конвертация 0.2% курс 37.34
Если у вас вклад открыт в приложении, вы можете требовать дебетку валютную в отделении
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emeta
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Додано: Сер 28 гру, 2022 19:04
emeta написав: Danik написав:
Конкорд чтобы получить дебетку долларовую с бесплатным снятием нужно открывать депо в отделении, просто так ее не выдадут. Конвертация 0.2% курс 37.34
Если у вас вклад открыт в приложении, вы можете требовать дебетку валютную в отделении
Мне, как новому клиенту, по другому никак. Или ONE доллар/гривна и потом коммисия за снятие или открыть в отделении и получить дебетки грн/доллар.
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Danik
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