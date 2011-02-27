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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 28 гру, 2022 17:29
Maxwe11 написав: lamal написав:
в Приваті закінчився депо ,долари отримав , але зависло 50дол. , не знаю як їх зняти . Замовити не можу , касир сказала що може видати тільки те що замовлене... халепа
Поповнюйте наступний депо або приходьте зі здачею, це вам не газмяс, мелоч не тримають
та я якраз прийшов з здачею...
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lamal
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Додано: Сер 28 гру, 2022 17:57
Sain_повернувся написав:
Забирав сьогодні знову з Привата, вже не було жодної сотки нового зразка, касир показала 2 пачки по 10 тис, але всі купюри старі(((( П.С. вчора ще давали купюрами з номерами підряд
у нас вчора були старого зразка
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J
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Додано: Сер 28 гру, 2022 18:01
alexfromdn замовив через чат за 2 дня, прийшов зняв без проблем. до суми кратної 100 не захотіли продавати долар, типу все тільки під замовлення зі своїх рахунків (в інших банках без проблем продають)
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Додано: Сер 28 гру, 2022 18:12
J написав: Sain_повернувся написав:
Забирав сьогодні знову з Привата, вже не було жодної сотки нового зразка, касир показала 2 пачки по 10 тис, але всі купюри старі(((( П.С. вчора ще давали купюрами з номерами підряд
у нас вчора були старого зразка
Колеги а ви справді вважаєте що обмінюючись інфою про те якими банкнотами банк в різних містах і навіть в різних регіонах видає вклади ви зможете зробити висновок якими банкнотами видадуть вам? Я розкрию велику таємницю - навіть у одному і тому самому відділенні якщо була протягом дня інкасація можуть видавати вже зовсім іншими банкнотами. Які пришле регіональне управління сьогодні - такими будуть і видавати. І повідомлення що в умовному Бердичеві учора давали синіми ніякого впливу не матиме на умовну Жмеринку куди сьогодні привезли 1996 рік
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Додано: Сер 28 гру, 2022 18:24
Пивденний выдали сегодня полностью 1300
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Danik
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Додано: Сер 28 гру, 2022 18:40
Конкорд чтобы получить дебетку долларовую с бесплатным снятием нужно открывать депо в отделении, просто так ее не выдадут. Конвертация 0.2% курс 37.34
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Danik
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Додано: Сер 28 гру, 2022 18:54
Danik написав:
Конкорд чтобы получить дебетку долларовую с бесплатным снятием нужно открывать депо в отделении, просто так ее не выдадут. Конвертация 0.2% курс 37.34
Если у вас вклад открыт в приложении, вы можете требовать дебетку валютную в отделении
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emeta
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Додано: Сер 28 гру, 2022 19:04
emeta написав: Danik написав:
Конкорд чтобы получить дебетку долларовую с бесплатным снятием нужно открывать депо в отделении, просто так ее не выдадут. Конвертация 0.2% курс 37.34
Если у вас вклад открыт в приложении, вы можете требовать дебетку валютную в отделении
Мне, как новому клиенту, по другому никак. Или ONE доллар/гривна и потом коммисия за снятие или открыть в отделении и получить дебетки грн/доллар.
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Danik
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Додано: Сер 28 гру, 2022 19:26
Шановне свинство, Айбокс хоче по 50 грн і за валютний, і за гривневий поточні. Таблиця пише лише про 50 за грн. Підкажіть, як відмазатися від інших 50, на що посилатися? Відділення плаває (традиційно для ябокса). Сума не велика, але напружує сам факт.
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klug
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Додано: Сер 28 гру, 2022 19:41
klug написав:
Шановне свинство, Айбокс хоче по 50 грн і за валютний, і за гривневий поточні. Таблиця пише лише про 50 за грн. Підкажіть, як відмазатися від інших 50, на що посилатися? Відділення плаває (традиційно для ябокса). Сума не велика, але напружує сам факт.
Говорить с отделением на месте - как открыться без комиса.
Как вариант - депо в грн и юсд на мин.суммы/сроки.
Под это дело получить бесплатное открытие счетов и карту айбокс.
Действовать по ситуации, в каждом отделении свои правила и тарифы, кто как умеет читать - так и читает
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mustbe
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