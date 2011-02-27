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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 384385386387>
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 19:42

  kuzmich написав:какая ситуация по пивденному? вроде был лимит 1к в день выдача, как щас с ним?

думаю, що залежить від міста і відділення, і це стосується не тільки південного, а й інших банків.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 19:44

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  klug написав:як відмазатися від інших 50
:shock:
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 19:54

  Snower написав:
  alexfromdn написав:як зараз з видачею в Абанку, все норм? замовляти потрібно?


Замовлял через чат. Отримання через пару днів, у будь-який час.

Чат у додатку?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 19:56

* Добавил чуток более расширенную информацию в подсказку к колонке "Итоговый курс".
Дабы не палить контору и не травмировать неокрепшую психику - не вывожу её в основную таблицу.
Но инфа таки познавательная.
Цифры там достаточно спорные, но общую картину таки дают.
Видно только с компа, моб-браузеры вроде не умеют показывать хинты
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 19:58

  mustbe написав:* Добавил чуток более расширенную информацию в подсказку к колонке "Итоговый курс".
Дабы не палить контору и не травмировать неокрепшую психику - не вывожу её в основную таблицу.
Но инфа таки познавательная.
Цифры там достаточно спорные, но общую картину таки дают.
Видно только с компа, моб-браузеры вроде не умеют показывать хинты

по МТБ комісія відкриття рахунку 100 грн
в таблиці відсутня
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 20:11

  flyman написав:
  mustbe написав:* Добавил чуток более расширенную информацию в подсказку к колонке "Итоговый курс".
Дабы не палить контору и не травмировать неокрепшую психику - не вывожу её в основную таблицу.
Но инфа таки познавательная.
Цифры там достаточно спорные, но общую картину таки дают.
Видно только с компа, моб-браузеры вроде не умеют показывать хинты

по МТБ комісія відкриття рахунку 100 грн
в таблиці відсутня

по МТБ комиссии за открытие счетов нет, при условии открытия их для депозита с покупкой на межбанке
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 20:12

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  olechkakiev написав:Для меня в Пумб есть много преимуществ: много отделений, в том числе работающих по субботам, карточка грн с бесплатным пополнением и перечислением на карты других банков, доллары отдают новыми купюрами, банк крупный по активам... Но ваше сообщение настораживает.
Не влипните только с пополнением под фином. Почитайте внимательно представителя банка на форуме, как они считают 400тыс. под финмонит.??? Можно из 100грн. у них попасть под фин., т.к. 100грн могут элементарно превратиться в 400тыс. из за нескольких операций внутри банка((
Я чуть не влип по их схеме подсчёта.((
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 28 гру, 2022 20:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 20:13

mustbe То зайве оті всякі статистики. У клЮбі думаю для себе кожен вирахував усе що хотів.
Хом'ячки по банкам купляли сьогодні в сенсі по 40,5 і в Тасі по 40,7 (сам в черзі спостерігав) і всім добре і банкам і хом'ячкам бо в обмінках продаж була 40,7 або 40,8. А в обмінках на лоха по магазинам і всі 43 на продажу.
Як всі набіжать у клЮб, так не годиться. :D
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 20:15

Danik
договорились сегодня в отделении, что мне открывают конвертдепо на 100 дол, получаю под него карточку с бесплатным снятием, а дальше через необанк уже открываю депо на всю сумму. так я понял по-крайней мере, завтра пойду за карточкой с утра, узнаю окончательно так ли
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 20:23

Пиреус рагули.

За открытие двух счетов ( гривна и доллар ) под депозит надо заплатить 300+300=600 грн.

Послал их лесом. Итоговый курс выйдет 38,07


Правекс, подавать заявку надо до 11:00 :mrgreen: :mrgreen:
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