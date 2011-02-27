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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 28 гру, 2022 20:28
klug написав:
Шановне свинство, Айбокс хоче по 50 грн і за валютний, і за гривневий поточні. Таблиця пише лише про 50 за грн. Підкажіть, як відмазатися від інших 50, на що посилатися? Відділення плаває (традиційно для ябокса). Сума не велика, але напружує сам факт.
ничего не говорить
оплата только за гривневый счёт 50
валютный счёт - это счёт под депозит, который открывается бесплатно
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deneg net
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Додано: Сер 28 гру, 2022 20:29
mustbe написав:
* Добавил чуток более расширенную информацию в подсказку к колонке "Итоговый курс".
Дабы не палить контору и не травмировать неокрепшую психику - не вывожу её в основную таблицу.
Но инфа таки познавательная.
Цифры там достаточно спорные, но общую картину таки дают.
Видно только с компа, моб-браузеры вроде не умеют показывать хинты
А какой наличный курс для расчета доходности вы брали ?
П.С. Сори, увидел - 40,45
Востаннє редагувалось Evgeny
в Сер 28 гру, 2022 20:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 28 гру, 2022 20:30
flex123 написав:Danik
договорились сегодня в отделении, что мне открывают конвертдепо на 100 дол, получаю под него карточку с бесплатным снятием, а дальше через необанк уже открываю депо на всю сумму. так я понял по-крайней мере, завтра пойду за карточкой с утра, узнаю окончательно так ли
Наверное тоже вариант. Открывать на 100 долл. в отделении при этом коммисия будет копейки, получать карту и открывать второй депо через нео.
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Додано: Сер 28 гру, 2022 20:32
Evgeny написав:
Пиреус рагули.
За открытие двух счетов ( гривна и доллар ) под депозит надо заплатить 300+300=600 грн.
Послал их лесом. Итоговый курс выйдет 38,07
Правекс, подавать заявку надо до 11:00
шото вас понесло не туда
полистайте таблицу к верху, там всё в порядке и с курсом и со временем
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Додано: Сер 28 гру, 2022 20:37
deneg net написав: Evgeny написав:
Пиреус рагули.
За открытие двух счетов ( гривна и доллар ) под депозит надо заплатить 300+300=600 грн.
Послал их лесом. Итоговый курс выйдет 38,07
шото вас понесло не туда
полистайте таблицу к верху, там всё в порядке и с курсом и со временем
Пиреус - типа на 33-м месте по доходности.
Может человек уже окучил предыдущие 32 ? )))
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