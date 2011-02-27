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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 28 гру, 2022 21:11
deneg net написав: flyman написав: mustbe написав:
* Добавил чуток более расширенную информацию в подсказку к колонке "Итоговый курс".
Дабы не палить контору и не травмировать неокрепшую психику - не вывожу её в основную таблицу.
Но инфа таки познавательная.
Цифры там достаточно спорные, но общую картину таки дают.
Видно только с компа, моб-браузеры вроде не умеют показывать хинты
по МТБ комісія відкриття рахунку 100 грн
в таблиці відсутня
по МТБ комиссии за открытие счетов нет, при условии открытия их для депозита с покупкой на межбанке
сьогодні заходив у відділення, то сказали що є
може, залежить від відділення,
а може то "акція" для нових клієнтів
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Додано: Сер 28 гру, 2022 21:24
Alien написав: 1finanсier написав:
Так все таки - є комісія при знятті депозитних долларів з картки пумба, чи ні?
Якщо це буде конвертаційний і він у поточному місяці закінчився і його сума вище 500 одиниць у валюті то комісії не буде
А в касирша буде бачити, які кошти на картці, чи треба спочатку до менеджера ?
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Додано: Сер 28 гру, 2022 21:26
flyman написав:
сьогодні заходив у відділення, то сказали що є
може, залежить від відділення,
а може то "акція" для нових клієнтів
Дивно, у Києві 1 відділення, а такі різні умови
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Додано: Сер 28 гру, 2022 21:28
Sain_повернувся написав:
Забирав сьогодні знову з Привата, вже не було жодної сотки нового зразка, касир показала 2 пачки по 10 тис, але всі купюри старі(((( П.С. вчора ще давали купюрами з номерами підряд
Значить люди таки понесли здавати заначки
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Додано: Сер 28 гру, 2022 21:30
klug написав:
Шановне свинство, Айбокс хоче по 50 грн і за валютний, і за гривневий поточні. Таблиця пише лише про 50 за грн. Підкажіть, як відмазатися від інших 50, на що посилатися? Відділення плаває (традиційно для ябокса). Сума не велика, але напружує сам факт.
Заплатити і не скігліти
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Додано: Сер 28 гру, 2022 21:35
demichh написав:
Я в изи сразу в кассе получил.
Как мне сказала поддержка izibank, в каждом отделении ТАС могут быть свои правила.
flysoulfly написав:
...сможет поменять прям так сразу, а не через месяц после об'явы?
реально тут были такие случаи?
При открытии депо в тарифах не был указан тариф за снятие депо в кассе ТАС. На сайте было указано, что бесплатно.
Alien написав:
Які пришле регіональне управління сьогодні - такими будуть і видавати.
Так и будет. В отделении Аллы вчера были 96-го года, а сегодня завезли и новенькие...
Главное, чтобы были хорошего качества. Так будет куда легче их применить.
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Додано: Сер 28 гру, 2022 21:35
Ромасик написав: flyman написав:
сьогодні заходив у відділення, то сказали що є
може, залежить від відділення,
а може то "акція" для нових клієнтів
Дивно, у Києві 1 відділення, а такі різні умови
це не Київ
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Додано: Сер 28 гру, 2022 21:37
flyman тоді буває
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