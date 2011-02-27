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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 28 гру, 2022 22:35
МТБ Банк
flyman написав: deneg net написав: flyman написав:
по МТБ комиссии за открытие счетов нет, при условии открытия их для депозита с покупкой на межбанке
сьогодні заходив у відділення, то сказали що є
може, залежить від відділення,
а може то "акція" для нових клієнтів
это ссылка на ответ офпреда МТБ
При валютному депозиті з купівлею валюти в еквіваленті до 100 тис. на міжбанку
- рахунки відкриваються безкоштовно
- комісія за конвертацію 1%
За програмою Патріотичний депозит, комісія відсутня.
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Додано: Сер 28 гру, 2022 22:46
Ромасик написав: klug написав:
Шановне свинство, Айбокс хоче по 50 грн і за валютний, і за гривневий поточні. Таблиця пише лише про 50 за грн. Підкажіть, як відмазатися від інших 50, на що посилатися? Відділення плаває (традиційно для ябокса). Сума не велика, але напружує сам факт.
Заплатити і не скігліти
І вам купити по 50, а здати по 8. Проблема вже вирішена. У відділенні роздруківка 3-м шрифтом - там ні біса не знайдеш, а сайт з телефону відкривався пустою сторінкою, хоч в мобільній версії, хоч у десктопній. Дякую усім, хто давав дурні поради замість того, щоб підказати про п. 1.4 тарифів - знав, що на вас можна покластися.
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Додано: Сер 28 гру, 2022 23:33
klug написав: Ромасик написав: klug написав:
Шановне свинство, Айбокс хоче по 50 грн і за валютний, і за гривневий поточні. Таблиця пише лише про 50 за грн. Підкажіть, як відмазатися від інших 50, на що посилатися? Відділення плаває (традиційно для ябокса). Сума не велика, але напружує сам факт.
Заплатити і не скігліти
І вам купити по 50, а здати по 8. Проблема вже вирішена. У відділенні роздруківка 3-м шрифтом - там ні біса не знайдеш, а сайт з телефону відкривався пустою сторінкою, хоч в мобільній версії, хоч у десктопній. Дякую усім, хто давав дурні поради замість того, щоб підказати про п. 1.4 тарифів - знав, що на вас можна покластися.
Ви часом ще не берете у відділеннях роздруківки щоб потім десь піч розпалювати?
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Додано: Сер 28 гру, 2022 23:36
UA написав:
В казино 100 000 аншлаг.
Где делись местные скептики?
Присоединились к игре?
так и в банках аншлаг
заводят новых клинов по часу, не дают заслуженным форумчанам быстро очередной оформить
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cohan
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