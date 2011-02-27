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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 386387388389
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 22:35

  flyman написав:
  deneg net написав:
  flyman написав:по МТБ комиссии за открытие счетов нет, при условии открытия их для депозита с покупкой на межбанке

сьогодні заходив у відділення, то сказали що є
може, залежить від відділення,
а може то "акція" для нових клієнтів

МТБ Банк
это ссылка на ответ офпреда МТБ
При валютному депозиті з купівлею валюти в еквіваленті до 100 тис. на міжбанку
- рахунки відкриваються безкоштовно
- комісія за конвертацію 1%

За програмою Патріотичний депозит, комісія відсутня.
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 22:46

  Ромасик написав:
  klug написав:Шановне свинство, Айбокс хоче по 50 грн і за валютний, і за гривневий поточні. Таблиця пише лише про 50 за грн. Підкажіть, як відмазатися від інших 50, на що посилатися? Відділення плаває (традиційно для ябокса). Сума не велика, але напружує сам факт.

Заплатити і не скігліти

І вам купити по 50, а здати по 8. Проблема вже вирішена. У відділенні роздруківка 3-м шрифтом - там ні біса не знайдеш, а сайт з телефону відкривався пустою сторінкою, хоч в мобільній версії, хоч у десктопній. Дякую усім, хто давав дурні поради замість того, щоб підказати про п. 1.4 тарифів - знав, що на вас можна покластися.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 23:33

  klug написав:
  Ромасик написав:
  klug написав:Шановне свинство, Айбокс хоче по 50 грн і за валютний, і за гривневий поточні. Таблиця пише лише про 50 за грн. Підкажіть, як відмазатися від інших 50, на що посилатися? Відділення плаває (традиційно для ябокса). Сума не велика, але напружує сам факт.

Заплатити і не скігліти

І вам купити по 50, а здати по 8. Проблема вже вирішена. У відділенні роздруківка 3-м шрифтом - там ні біса не знайдеш, а сайт з телефону відкривався пустою сторінкою, хоч в мобільній версії, хоч у десктопній. Дякую усім, хто давав дурні поради замість того, щоб підказати про п. 1.4 тарифів - знав, що на вас можна покластися.


Ви часом ще не берете у відділеннях роздруківки щоб потім десь піч розпалювати?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 23:36

  UA написав:В казино 100 000 аншлаг.
Где делись местные скептики?
Присоединились к игре?


так и в банках аншлаг

заводят новых клинов по часу, не дают заслуженным форумчанам быстро очередной оформить :twisted: :evil:
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 23:47

  cohan написав:
  UA написав:В казино 100 000 аншлаг.
Где делись местные скептики?
Присоединились к игре?


так и в банках аншлаг

заводят новых клинов по часу, не дают заслуженным форумчанам быстро очередной оформить :twisted: :evil:

там якісь "колекціонери монет" тримають касу
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 00:10

Ну шо за люди!
Чому ніхто тут не писав що якщо відкрив у ІЗІ на 100к депозит
то у ТАСі вже неможна??!
Чи мені оце нема чого робить гроші туди сюди носити??!
І до речі, сьогодні прийшло повідомлення від Ізі про зміни у карткових тарифах, хтось що небудь чув?
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 00:21

  asti написав:Ну шо за люди!
Чому ніхто тут не писав що якщо відкрив у ІЗІ на 100к депозит
то у ТАСі вже неможна??!
Чи мені оце нема чого робить гроші туди сюди носити??!
І до речі, сьогодні прийшло повідомлення від Ізі про зміни у карткових тарифах, хтось що небудь чув?


не поважаете форум - два дня назад ( или три ) разбирали
не помню, правда, в какой ветке
я там про МФО спросил, а кто-то прямо сказал - смотрите реквизиты, МФО одно
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 00:25

  DmitryZP написав:
  klug написав:

Ви часом ще не берете у відділеннях роздруківки щоб потім десь піч розпалювати?
а й справді, така невеличка гарненька бізнес-схема :D
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 00:43

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

кстати, тут кто-то интересовался что почем?
https://www.clhs.com.ua/ua/news/limit-k ... 00-000-grn
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 00:56

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Доброї ночі. Думаю оформити в Приваті, маю там тільки Універсальну грн картку. Підкажіть, з Універсальної за рахунок своїх коштів можна відкрити дол депо без комісій? Як справи з видачею валюти в Приваті, у тих хто оформлював раніше?
Sashulik
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