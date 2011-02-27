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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 29 гру, 2022 01:24
Sashulik написав:
Доброї ночі. Думаю оформити в Приваті, маю там тільки Універсальну грн картку. Підкажіть, з Універсальної за рахунок своїх коштів можна відкрити дол депо без комісій? Як справи з видачею валюти в Приваті, у тих хто оформлював раніше?
все ок
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Додано: Чет 29 гру, 2022 01:31
Sashulik написав:
Доброї ночі. Думаю оформити в Приваті, маю там тільки Універсальну грн картку. Підкажіть, з Універсальної за рахунок своїх коштів можна відкрити дол депо без комісій? Як справи з видачею валюти в Приваті, у тих хто оформлював раніше?
1. Так з універсальної за власні кошти без комісій.
2.Вчора видали чітко новими купюрами, згідно замовлення.
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