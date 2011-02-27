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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 387388389390
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 01:24

  Sashulik написав:Доброї ночі. Думаю оформити в Приваті, маю там тільки Універсальну грн картку. Підкажіть, з Універсальної за рахунок своїх коштів можна відкрити дол депо без комісій? Як справи з видачею валюти в Приваті, у тих хто оформлював раніше?

все ок
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 01:31

  Sashulik написав:Доброї ночі. Думаю оформити в Приваті, маю там тільки Універсальну грн картку. Підкажіть, з Універсальної за рахунок своїх коштів можна відкрити дол депо без комісій? Як справи з видачею валюти в Приваті, у тих хто оформлював раніше?

1. Так з універсальної за власні кошти без комісій.
2.Вчора видали чітко новими купюрами, згідно замовлення.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 03:31

  Ромасик написав:
demichh написав:В альянсе еще +1.5% доплачивают за конверт депо (к 0.3%) на гривневый счет. (Непонятно по какому курсу).
https://bankalliance.ua/articles/zberemo-razom-z-alyansom-na-zsu-do-mikolaya
А я то думаю, за что мне 300 грн дали?

Таки да, 301.48 грн. выплатили.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 04:07

  flysoulfly написав:
  DmitryZP написав:
  klug написав:

Ви часом ще не берете у відділеннях роздруківки щоб потім десь піч розпалювати?
а й справді, така невеличка гарненька бізнес-схема :D

Дурна справа :D . Сильно там розтопиш з пару листів папіру депо договору. Продумані люди розпалюють лотками з куриних яєць. Ото гарно горить. І не гниє на свалці той картон. :wink: ,,Екольогія,, Але яйця вже ,,золоті,, стали...
PS В тирнетах читав, Пабло Ескобар як ховався від ,,органів,, в горах щоб дитину свою зігріть, дочку, спалив кілька лимонів долярів США. Ото таке...
alex lem
 
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