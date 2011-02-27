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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 29 гру, 2022 01:24
Sashulik написав:
Доброї ночі. Думаю оформити в Приваті, маю там тільки Універсальну грн картку. Підкажіть, з Універсальної за рахунок своїх коштів можна відкрити дол депо без комісій? Як справи з видачею валюти в Приваті, у тих хто оформлював раніше?
все ок
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Додано: Чет 29 гру, 2022 01:31
Sashulik написав:
Доброї ночі. Думаю оформити в Приваті, маю там тільки Універсальну грн картку. Підкажіть, з Універсальної за рахунок своїх коштів можна відкрити дол депо без комісій? Як справи з видачею валюти в Приваті, у тих хто оформлював раніше?
1. Так з універсальної за власні кошти без комісій.
2.Вчора видали чітко новими купюрами, згідно замовлення.
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Додано: Чет 29 гру, 2022 03:30
Для снятия в привате необходимо открыть валютную карту?, и на сколько за ранее нужно в привате заказывать деньги?
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Loafer
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Додано: Чет 29 гру, 2022 03:31
Ромасик написав:
А я то думаю, за что мне 300 грн дали?
Таки да, 301.48 грн. выплатили.
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Додано: Чет 29 гру, 2022 04:07
Дурна справа
. Сильно там розтопиш з пару листів папіру депо договору. Продумані люди розпалюють лотками з куриних яєць. Ото гарно горить. І не гниє на свалці той картон.
,,Екольогія,, Але яйця вже ,,золоті,, стали...
PS В тирнетах читав, Пабло Ескобар як ховався від ,,органів,, в горах щоб дитину свою зігріть, дочку, спалив кілька лимонів долярів США. Ото таке...
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Додано: Чет 29 гру, 2022 06:44
asti написав:
Ну шо за люди!
Чому ніхто тут не писав що якщо відкрив у ІЗІ на 100к депозит
то у ТАСі вже неможна??!
Здесь на форуме этот момент обговорили и не один раз... Да и Вам здесь никто ничего не должен.
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Додано: Чет 29 гру, 2022 09:42
asti написав:
Ну шо за люди!
Чому ніхто тут не писав що якщо відкрив у ІЗІ на 100к депозит
то у ТАСі вже неможна??!
Чи мені оце нема чого робить гроші туди сюди носити??!
І до речі, сьогодні прийшло повідомлення від Ізі про зміни у карткових тарифах, хтось що небудь чув?
вообще-то изи и таз имеют одно и тоже МФО, не получится в одном банке влить больше 100к, межбанк не пропустит такую заявку(и)
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Додано: Чет 29 гру, 2022 10:02
Loafer написав:
Для снятия в привате необходимо открыть валютную карту?, и на сколько за ранее нужно в привате заказывать деньги?
так , відкрити валютну карту , відмінити пролонгацію депозита , і замовляти за пару днів
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Додано: Чет 29 гру, 2022 10:15
cohan написав: UA написав:
В казино 100 000 аншлаг.
Где делись местные скептики?
Присоединились к игре?
так и в банках аншлаг
заводят новых клинов по часу, не дают заслуженным форумчанам быстро очередной оформить
Це де вас так ображають?
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Ромасик
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