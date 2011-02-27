cohan написав:кстати, тут кто-то интересовался что почем?https://www.clhs.com.ua/ua/news/limit-k ... 00-000-grn
cohan написав: UA написав:В казино 100 000 аншлаг.Где делись местные скептики?Присоединились к игре?так и в банках аншлагзаводят новых клинов по часу, не дают заслуженным форумчанам быстро очередной оформить
UA написав:В казино 100 000 аншлаг.Где делись местные скептики?Присоединились к игре?
demichh написав: Ромасик написав:demichh написав:В альянсе еще +1.5% доплачивают за конверт депо (к 0.3%) на гривневый счет. (Непонятно по какому курсу).https://bankalliance.ua/articles/zberemo-razom-z-alyansom-na-zsu-do-mikolayaА я то думаю, за что мне 300 грн дали?Таки да, 301.48 грн. выплатили.
Ромасик написав:demichh написав:В альянсе еще +1.5% доплачивают за конверт депо (к 0.3%) на гривневый счет. (Непонятно по какому курсу).https://bankalliance.ua/articles/zberemo-razom-z-alyansom-na-zsu-do-mikolayaА я то думаю, за что мне 300 грн дали?
demichh написав:В альянсе еще +1.5% доплачивают за конверт депо (к 0.3%) на гривневый счет. (Непонятно по какому курсу).https://bankalliance.ua/articles/zberemo-razom-z-alyansom-na-zsu-do-mikolaya