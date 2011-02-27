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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 388389390391
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 11:03

  cohan написав:кстати, тут кто-то интересовался что почем?
https://www.clhs.com.ua/ua/news/limit-k ... 00-000-grn


Звонил, сказали курс доллара 37,75 с учётом комиссий
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 11:13

  cohan написав:
  UA написав:В казино 100 000 аншлаг.
Где делись местные скептики?
Присоединились к игре?


так и в банках аншлаг

заводят новых клинов по часу, не дают заслуженным форумчанам быстро очередной оформить :twisted: :evil:

Пирамида должна пополнятся новыми участниками.
Нужно потерпеть.
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 11:25

  demichh написав:
  Ромасик написав:
demichh написав:В альянсе еще +1.5% доплачивают за конверт депо (к 0.3%) на гривневый счет. (Непонятно по какому курсу).
https://bankalliance.ua/articles/zberemo-razom-z-alyansom-na-zsu-do-mikolaya
А я то думаю, за что мне 300 грн дали?

Таки да, 301.48 грн. выплатили.
а он попадает под условия акции?
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