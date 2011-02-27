cohan написав:кстати, тут кто-то интересовался что почем?
https://www.clhs.com.ua/ua/news/limit-k ... 00-000-grn
Звонил, сказали курс доллара 37,75 с учётом комиссий
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 29 гру, 2022 11:03
Звонил, сказали курс доллара 37,75 с учётом комиссий
Додано: Чет 29 гру, 2022 11:25
а он попадает под условия акции?
Додано: Чет 29 гру, 2022 13:10
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Господа, а я чуть прозевал по евро! в одном банке можно открыть или доллар или евро! Или можно и то и другое И Акция начала давать два Икса))))
Додано: Чет 29 гру, 2022 13:42
курс 37,37 $2649
картки безкоштовно
+0,5 % за поповнення картки
+1% за конвертацію
1,1% річних
В підсумку отримуємо курс 37,931 (37,847 вкл %)
І ще дрібничка: депо відкривається зразку раннього Кредитвеста -- не на 3 місяці, а ще до 1 числа наступного місяця додатково.
Додано: Чет 29 гру, 2022 13:54
Додано: Чет 29 гру, 2022 14:10
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|