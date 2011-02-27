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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 388389390391
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 11:03

  cohan написав:кстати, тут кто-то интересовался что почем?
https://www.clhs.com.ua/ua/news/limit-k ... 00-000-grn


Звонил, сказали курс доллара 37,75 с учётом комиссий
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 11:25

  demichh написав:
  Ромасик написав:
demichh написав:В альянсе еще +1.5% доплачивают за конверт депо (к 0.3%) на гривневый счет. (Непонятно по какому курсу).
https://bankalliance.ua/articles/zberemo-razom-z-alyansom-na-zsu-do-mikolaya
А я то думаю, за что мне 300 грн дали?

Таки да, 301.48 грн. выплатили.
а он попадает под условия акции?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 13:10

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Господа, а я чуть прозевал по евро! в одном банке можно открыть или доллар или евро! Или можно и то и другое :-) И Акция начала давать два Икса))))
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 13:42

  Evgeny написав:
  cohan написав:кстати, тут кто-то интересовался что почем?
https://www.clhs.com.ua/ua/news/limit-k ... 00-000-grn
Звонил, сказали курс доллара 37,75 с учётом комиссий

курс 37,37 $2649
картки безкоштовно
+0,5 % за поповнення картки
+1% за конвертацію
1,1% річних
В підсумку отримуємо курс 37,931 (37,847 вкл %) :roll:

І ще дрібничка: депо відкривається зразку раннього Кредитвеста -- не на 3 місяці, а ще до 1 числа наступного місяця додатково. :shock:
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 13:54

  alter написав: до 1 числа наступного місяця додатково. :shock:

А потом все дружно приходят 1 числа требовать доллар
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 14:10

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Shummi написав:в одном банке можно открыть или доллар или евро! Или можно и то и другое :-)
Т. е. месячный лимит 100к ₴ в эквиваленте действует только на одну валюту (например, доллар) и на другую валюту (например, евро) идёт отдельным лимитом, а не общим?
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 14:32

  Howl написав:
  Shummi написав:в одном банке можно открыть или доллар или евро! Или можно и то и другое :-)
Т. е. месячный лимит 100к ₴ в эквиваленте действует только на одну валюту (например, доллар) и на другую валюту (например, евро) идёт отдельным лимитом, а не общим?

Нет такого, лимит 100К на покупку валюты, а как вы его распределите это ваше дело (все в $ или часть в евро а часть в $)
SergIN
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 14:34

  Howl написав:
  Shummi написав:в одном банке можно открыть или доллар или евро! Или можно и то и другое :-)
Т. е. месячный лимит 100к ₴ в эквиваленте действует только на одну валюту (например, доллар) и на другую валюту (например, евро) идёт отдельным лимитом, а не общим?

на один ІПН
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 15:01

Стосовно фінмоніторінгу - у Райфі якось невпевнено сказали, що якщо я кожного місяця буду перекладувати 100 тис (тобто макс буде не більше 300 к), то питань не буде.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 15:23

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Это я понимаю. Просто Shummi в своём сообщении написал так, что как буд-то эти лимиты действуют отдельно и вот решил уточнить. :)
Howl
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