RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 389390391392
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 16:03

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Народ, а завтра (в пятницу 30-го) ещё можно будет оформить этот конверт.депозит, и до какого времени суток?
Dobrofey
 
Повідомлень: 1055
З нами з: 24.04.09
Подякував: 151 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 16:11

  Dobrofey написав:Народ, а завтра (в пятницу 30-го) ещё можно будет оформить этот конверт.депозит, и до какого времени суток?

Можна. Час залежить вiд банку - у кожного процедура своя тому i час до якого вiдкривають - рiзний.
Alien
 
Повідомлень: 1054
З нами з: 12.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 16:18

  Яша написав:
  Ромасик написав:
demichh написав:В альянсе еще +1.5% доплачивают за конверт депо (к 0.3%) на гривневый счет. (Непонятно по какому курсу).
https://bankalliance.ua/articles/zberemo-razom-z-alyansom-na-zsu-do-mikolaya
А я то думаю, за что мне 300 грн дали?

а он попадает под условия акции?

Хто? Конвертацiйний? Звичайно. Там умови ж вiдкриття депо у гривнi або валютi на 93 або 186 днiв на вклад "Ощадний" або "Капітальний". Завтра якраз останнiй день акцiї. I ще - якщо ви не напишете по валютному вкладу протягом 5 днiв пiсля його вiдкриття заяву про те, куди зараховувати виплату - то вам нiчого не виплатять. Працiвницi можуть про акцiю не знати (або забути) тому нагадати їм про заяву варто.
Alien
 
Повідомлень: 1054
З нами з: 12.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 17:27

  Ромасик написав:
  klug написав:Проблема вже вирішена. У відділенні роздруківка 3-м шрифтом - там ні біса не знайдеш, а сайт з телефону відкривався пустою сторінкою, хоч в мобільній версії, хоч у десктопній. Дякую усім, хто давав дурні поради замість того, щоб підказати про п. 1.4 тарифів - знав, що на вас можна покластися.

А витрати часу на повторний візит, написання простирадл на форумі і вичитування роздруківок 8 шрифтом не вартують 50 грн?

Для відкриття депо знадобилося три візити в коробкобанк незалежно від того, готовий я був йому подарувати зайвий портрет Грушевського чи ні. Простирадла на форумі безкоштовні, ну може ви з дмитром на зарплаті.

P.S. Жлобус тепер дає оформити на 2700, а не 2600, як у таблиці - їм там розіслали роз'яснення. Інші умови актуальні.
klug
 
Повідомлень: 7794
З нами з: 18.08.14
Подякував: 326 раз.
Подякували: 1093 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 389390391392
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: klug і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 53021
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25541
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6377
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (618)
29.12.2022 17:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.