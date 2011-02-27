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Додано: Чет 29 гру, 2022 16:03
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Народ, а завтра (в пятницу 30-го) ещё можно будет оформить этот конверт.депозит, и до какого времени суток?
Додано: Чет 29 гру, 2022 16:11
Додано: Чет 29 гру, 2022 16:18
Хто? Конвертацiйний? Звичайно. Там умови ж вiдкриття депо у гривнi або валютi на 93 або 186 днiв на вклад "Ощадний" або "Капітальний". Завтра якраз останнiй день акцiї. I ще - якщо ви не напишете по валютному вкладу протягом 5 днiв пiсля його вiдкриття заяву про те, куди зараховувати виплату - то вам нiчого не виплатять. Працiвницi можуть про акцiю не знати (або забути) тому нагадати їм про заяву варто.
Додано: Чет 29 гру, 2022 17:27
Для відкриття депо знадобилося три візити в коробкобанк незалежно від того, готовий я був йому подарувати зайвий портрет Грушевського чи ні. Простирадла на форумі безкоштовні, ну може ви з дмитром на зарплаті.
P.S. Жлобус тепер дає оформити на 2700, а не 2600, як у таблиці - їм там розіслали роз'яснення. Інші умови актуальні.
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