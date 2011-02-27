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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 29 гру, 2022 16:03
Народ, а завтра (в пятницу 30-го) ещё можно будет оформить этот конверт.депозит, и до какого времени суток?
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Dobrofey
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Додано: Чет 29 гру, 2022 16:11
Dobrofey написав:
Народ, а завтра (в пятницу 30-го) ещё можно будет оформить этот конверт.депозит, и до какого времени суток?
Можна. Час залежить вiд банку - у кожного процедура своя тому i час до якого вiдкривають - рiзний.
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Додано: Чет 29 гру, 2022 16:18
Яша написав: Ромасик написав:
А я то думаю, за что мне 300 грн дали?
а он попадает под условия акции?
Хто? Конвертацiйний? Звичайно. Там умови ж вiдкриття депо у гривнi або валютi на 93 або 186 днiв на вклад "Ощадний" або "Капітальний". Завтра якраз останнiй день акцiї. I ще - якщо ви не напишете по валютному вкладу протягом 5 днiв пiсля його вiдкриття заяву про те, куди зараховувати виплату - то вам нiчого не виплатять. Працiвницi можуть про акцiю не знати (або забути) тому нагадати їм про заяву варто.
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Додано: Чет 29 гру, 2022 17:27
Ромасик написав: klug написав:
Проблема вже вирішена. У відділенні роздруківка 3-м шрифтом - там ні біса не знайдеш, а сайт з телефону відкривався пустою сторінкою, хоч в мобільній версії, хоч у десктопній. Дякую усім, хто давав дурні поради замість того, щоб підказати про п. 1.4 тарифів - знав, що на вас можна покластися.
А витрати часу на повторний візит, написання простирадл на форумі і вичитування роздруківок 8 шрифтом не вартують 50 грн?
Для відкриття депо знадобилося три візити в коробкобанк незалежно від того, готовий я був йому подарувати зайвий портрет Грушевського чи ні. Простирадла на форумі безкоштовні, ну може ви з дмитром на зарплаті.
P.S. Жлобус тепер дає оформити на 2700, а не 2600, як у таблиці - їм там розіслали роз'яснення. Інші умови актуальні.
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Додано: Чет 29 гру, 2022 17:46
Howl написав:
Это я понимаю. Просто Shummi в своём сообщении
написал так, что как буд-то эти лимиты действуют отдельно и вот решил уточнить.
Це було запитання, в не твердження - він просто не розуміє, як працюють розділові знаки.
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Додано: Чет 29 гру, 2022 18:11
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Додано: Чет 29 гру, 2022 18:43
klug написав:
P.S. Жлобус тепер дає оформити на 2700, а не 2600, як у таблиці - їм там розіслали роз'яснення. Інші умови актуальні.
подтверждаю, глобус заглотил 2700 и предложили еще занести баул в следующем месяце, оформление очень понравилось, минимум бумажек и через 15 минут покинул отделение
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