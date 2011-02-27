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Хто? Конвертацiйний? Звичайно. Там умови ж вiдкриття депо у гривнi або валютi на 93 або 186 днiв на вклад "Ощадний" або "Капітальний". Завтра якраз останнiй день акцiї. I ще - якщо ви не напишете по валютному вкладу протягом 5 днiв пiсля його вiдкриття заяву про те, куди зараховувати виплату - то вам нiчого не виплатять. Працiвницi можуть про акцiю не знати (або забути) тому нагадати їм про заяву варто.
klug написав:Проблема вже вирішена. У відділенні роздруківка 3-м шрифтом - там ні біса не знайдеш, а сайт з телефону відкривався пустою сторінкою, хоч в мобільній версії, хоч у десктопній. Дякую усім, хто давав дурні поради замість того, щоб підказати про п. 1.4 тарифів - знав, що на вас можна покластися.
А витрати часу на повторний візит, написання простирадл на форумі і вичитування роздруківок 8 шрифтом не вартують 50 грн?
Для відкриття депо знадобилося три візити в коробкобанк незалежно від того, готовий я був йому подарувати зайвий портрет Грушевського чи ні. Простирадла на форумі безкоштовні, ну може ви з дмитром на зарплаті.
P.S. Жлобус тепер дає оформити на 2700, а не 2600, як у таблиці - їм там розіслали роз'яснення. Інші умови актуальні.
Південний - валюта в касі є, видають без проблем. Попередньо замовляти не можна - бо на воєнний час вимкнули опцію для відділень бачити скільки грошей залишилось у банка (в цілях безпеки) Агріколь - також без питань видали гроші (попередньо замовляти не можна) Ще є такий банк Оксі (https://oxibank.ua/) - в них також можна депо відкрити. Тут на свій страх і ризик, але сьогодні забрав в них депозит, видали без замовлення валюти та без питань, попередньо самі нагадали по телефону що закінчується депозит і можу приходити за грошима *все в Києві