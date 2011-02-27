Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
v_berdinskich написав:Південний - валюта в касі є, видають без проблем. Попередньо замовляти не можна - бо на воєнний час вимкнули опцію для відділень бачити скільки грошей залишилось у банка (в цілях безпеки) Агріколь - також без питань видали гроші (попередньо замовляти не можна) Ще є такий банк Оксі (https://oxibank.ua/) - в них також можна депо відкрити. Тут на свій страх і ризик, але сьогодні забрав в них депозит, видали без замовлення валюти та без питань, попередньо самі нагадали по телефону що закінчується депозит і можу приходити за грошима *все в Києві
Вы бы поделились курсами и т.д. по Окси, нашим львовским коллегам, принаймни, должно быть интересно
Альянс дає додатково 1,5% річних за відкриття конвертаційних від 500 USD/EUR та терміном від 93 днів. Виплата в гривні наступного тижня після укладення угоди. Це те що стосується теми цього топіка. Сама акція ширша і охоплює також гривневі вклади
Пиреус. Сегодня пытался узнать можно ли открыть бесплатно счета через Винкарту. Ответ нельзя, надо 2 текущих открывать. Оставил горячий привет на колцентре. На удивление отзвонились из отделения и сказали что попробуют согласовать для меня открытие счетов бесплатно. Но так сегодня и не отзвонились.
Правекс отдельная песня. Заявку надо подавать до 11 утра. И пофик что генераторы есть только в 2 отделениях на Киев.
Я наблюдаю за работой иностранных банков, они до такой степени обменялись, это просто ужас.
Они думают что ради их иностранного названия клиенты должны терпеть отвратителый сервис .
Про генераторы вообще отдельная история. Жадность акционеров запредельная.
Добрий вечір усім. Протягом останніх місяців скептично очікував на закінчення перших приватівських депо - все отримав без проблем. Тож закинув на ПБ по максимуму.
Завтра хотілося б ще в один банк покласти кошти на 3 міс. Є картка Необанк - у Хмельницькому немає відділення. Моно - потрапити у постійні проблеми з готівкою. Укрсиб/Ощад є - не працюють у цій кампанії.
Підкажіть, будь ласка, банк, який є золотою серединою щодо надійності, доходу та розгалуженої мережі. УкрГаз? Райф? Або всі пишуть про ТАС?
Игорь Алексеевич написав:Конвертационный будет продолжен? У кого какие слухи?
Продовжене може бути те по чому були озвученi якiсь граничнi термiни дiї. Коли вводили конвертацiйнi - їх не було. Тому продовжити їх технiчно неможливо. Можливе рiшення про припинення залучення таких депо - але це зовсiм iнше - нiяк не пов'язане з подовженням