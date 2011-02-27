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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 390391392393
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 20:57

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Что за акция?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 21:07

  v_berdinskich написав:Південний - валюта в касі є, видають без проблем. Попередньо замовляти не можна - бо на воєнний час вимкнули опцію для відділень бачити скільки грошей залишилось у банка (в цілях безпеки)
Агріколь - також без питань видали гроші (попередньо замовляти не можна)
Ще є такий банк Оксі (https://oxibank.ua/) - в них також можна депо відкрити. Тут на свій страх і ризик, але сьогодні забрав в них депозит, видали без замовлення валюти та без питань, попередньо самі нагадали по телефону що закінчується депозит і можу приходити за грошима
*все в Києві


Вы бы поделились курсами и т.д. по Окси, нашим львовским коллегам, принаймни, должно быть интересно
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 21:13

  Investor_K написав:Что за акция?

Альянс дає додатково 1,5% річних за відкриття конвертаційних від 500 USD/EUR та терміном від 93 днів. Виплата в гривні наступного тижня після укладення угоди. Це те що стосується теми цього топіка. Сама акція ширша і охоплює також гривневі вклади
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 21:15

  Яша написав:
  Howl написав:
  Alien написав:Завтра якраз останнiй день акцiї.
Есть слухи, что будет после этой акции аналогичная акция, но с другим названием.

акция продлена до конца февраля.

З одного боку круто - треба брати, з іншого, натякає на те, що банці конче треба гроші, але не можна відкрито підняти відсотки, що насторожує.

P.S. я вже теж замазаний, тому сильно не хитаю :)
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 21:45

Пиреус.
Сегодня пытался узнать можно ли открыть бесплатно счета через Винкарту. Ответ нельзя, надо 2 текущих открывать.
Оставил горячий привет на колцентре.
На удивление отзвонились из отделения и сказали что попробуют согласовать для меня открытие счетов бесплатно.
Но так сегодня и не отзвонились.

Правекс отдельная песня. Заявку надо подавать до 11 утра. И пофик что генераторы есть только в 2 отделениях на Киев.

Я наблюдаю за работой иностранных банков, они до такой степени обменялись, это просто ужас.

Они думают что ради их иностранного названия клиенты должны терпеть отвратителый сервис .

Про генераторы вообще отдельная история. Жадность акционеров запредельная.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 22:15

  Howl написав:
  Alien написав:Завтра якраз останнiй день акцiї.
Есть слухи, что будет после этой акции аналогичная акция, но с другим названием.
обязательно.
дело в сроках конца акции .
в декабре 2008-го пошли убедительные слухи, что банку Надра - 3,14да.
и слухи точно оправдались: правда аж после віденського πідарешта в 2014-м.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 22:20

  Evgeny написав:Я наблюдаю за работой иностранных банков, они до такой степени обменялись, это просто ужас.
Они думают что ради их иностранного названия клиенты должны терпеть отвратителый сервис.
ясное дело - клиент же как раз в надежде на фирмачей пришел - потерпит.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 22:22

Конвертационный будет продолжен? У кого какие слухи?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 22:45

Добрий вечір усім.
Протягом останніх місяців скептично очікував на закінчення перших приватівських депо - все отримав без проблем.
Тож закинув на ПБ по максимуму.

Завтра хотілося б ще в один банк покласти кошти на 3 міс.
Є картка Необанк - у Хмельницькому немає відділення. Моно - потрапити у постійні проблеми з готівкою. Укрсиб/Ощад є - не працюють у цій кампанії.

Підкажіть, будь ласка, банк, який є золотою серединою щодо надійності, доходу та розгалуженої мережі.
УкрГаз? Райф? Або всі пишуть про ТАС?

Буду вам дуже вдячний!
evgr
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 22:48

  Игорь Алексеевич написав:Конвертационный будет продолжен? У кого какие слухи?

Продовжене може бути те по чому були озвученi якiсь граничнi термiни дiї. Коли вводили конвертацiйнi - їх не було. Тому продовжити їх технiчно неможливо. Можливе рiшення про припинення залучення таких депо - але це зовсiм iнше - нiяк не пов'язане з подовженням
Alien
 
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