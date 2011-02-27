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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 29 гру, 2022 22:53
Alien написав: Игорь Алексеевич написав:
Конвертационный будет продолжен? У кого какие слухи?
Продовжене може бути те по чому були озвученi якiсь граничнi термiни дiї. Коли вводили конвертацiйнi - їх не було. Тому продовжити їх технiчно неможливо. Можливе рiшення про припинення залучення таких депо - але це зовсiм iнше - нiяк не пов'язане з подовженням
Припинення - продовження, не одна ли херня. Я не про философию выражений, а про слухи про дальнейшее продолжение или все на выход по окончанию кто вложился в этом году....
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Додано: Чет 29 гру, 2022 23:07
Игорь Алексеевич написав:
Конвертационный будет продолжен? У кого какие слухи?
или все на выход по окончанию кто вложился в этом году....
центровые слухи - это что когда-то(скоро?) в Украине выдача наличных ВЕЗДЕ будет с ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ комиссией.
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Додано: Чет 29 гру, 2022 23:11
flysoulfly написав:
Игорь Алексеевич написав:
Конвертационный будет продолжен? У кого какие слухи?
или все на выход по окончанию кто вложился в этом году....
центровые слухи - это что когда-то в Украине выдача наличных ВЕЗДЕ будет с комиссией.
"спакойна, Казладоєв! Сядєм усє"©
Слухи - это когда, закончится лафа сидя на диване))
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Додано: Чет 29 гру, 2022 23:19
Игорь Алексеевич написав:
Слухи - это когда, закончится лафа сидя на диване))
на диване бывает и геморрой, а собственно лафа уже закончилась года три-четыре назад
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Додано: Чет 29 гру, 2022 23:25
Игорь Алексеевич написав: Alien написав: Игорь Алексеевич написав:
Конвертационный будет продолжен? У кого какие слухи?
Продовжене може бути те по чому були озвученi якiсь граничнi термiни дiї. Коли вводили конвертацiйнi - їх не було. Тому продовжити їх технiчно неможливо. Можливе рiшення про припинення залучення таких депо - але це зовсiм iнше - нiяк не пов'язане з подовженням
Припинення - продовження, не одна ли херня. Я не про философию выражений, а про слухи про дальнейшее продолжение или все на выход по окончанию кто вложился в этом году....
На мій погляд правильно виражати свої думки - важливо - це характеризує людину і дозволяє співрозмовнику дати йому правильну відповідь на конкретне питання. Ну а якщо для вас усе "одна херня", то відповідь на ваше перше питання буде такою:
"Наразі відсутня будь яка достовірна інформація що конвертаційні депозити будуть продовжені"
або такою
"Ні конвертаційні депозити продовжені не будуть. Як тільки приймуть рішення про заборону їх подальшого залучення - жодного депозиту банки більше не залучать"
Як кажуть - яке питання така і відповідь - "одна херня". Але обидва твердження правдиві і справедливі
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Alien
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Додано: Чет 29 гру, 2022 23:42
Alien написав:
Як кажуть - яке питання така і відповідь - "одна херня". Але обидва твердження правдиві і справедливі
Читайте - у кого какие слухи???, а не философия рассуждений))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Чет 29 гру, 2022 23:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 29 гру, 2022 23:44
flysoulfly написав: Игорь Алексеевич написав:
Слухи - это когда, закончится лафа сидя на диване))
на диване бывает и геморрой, а собственно лафа уже закончилась года три-четыре назад
Лафа - это выгода, а конверт., как раз таким и является. Любая выгода без физич. усилий и является лафа на диване.))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 29 гру, 2022 23:57
Игорь Алексеевич
по логике конвертдепо должны оставить на заседании 26.01.23.
но могут подкорректировать условия, например сделать минимальный срок на 6 мес.
но опять же, свою задачу они похоже выполняют, а зачем рубить тему, которая работает
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flex123
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:09
flex123 написав:Игорь Алексеевич
по логике конвертдепо должны оставить на заседании 26.01.23.
но могут подкорректировать условия, например сделать минимальный срок на 6 мес.
но опять же, свою задачу они похоже выполняют, а зачем рубить тему, которая работает
Какая то должна быть корректировка. Но я думаю, что ещё 1 квартал ничего менять не будут, а далее возможно и 6 мес. Всё будет зависить от вливаний от партнёров и продолж. войны на фазе 0000 или ...???
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