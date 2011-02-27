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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 392393394395>
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 22:53

  Alien написав:
  Игорь Алексеевич написав:Конвертационный будет продолжен? У кого какие слухи?

Продовжене може бути те по чому були озвученi якiсь граничнi термiни дiї. Коли вводили конвертацiйнi - їх не було. Тому продовжити їх технiчно неможливо. Можливе рiшення про припинення залучення таких депо - але це зовсiм iнше - нiяк не пов'язане з подовженням
Припинення - продовження, не одна ли херня. Я не про философию выражений, а про слухи про дальнейшее продолжение или все на выход по окончанию кто вложился в этом году....
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 23:07

  Игорь Алексеевич написав:Конвертационный будет продолжен? У кого какие слухи?
или все на выход по окончанию кто вложился в этом году....

центровые слухи - это что когда-то(скоро?) в Украине выдача наличных ВЕЗДЕ будет с ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ комиссией.
"спакойна, Казладоєв! Сядєм усє"©
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 23:11

  flysoulfly написав:
  Игорь Алексеевич написав:Конвертационный будет продолжен? У кого какие слухи?
или все на выход по окончанию кто вложился в этом году....

центровые слухи - это что когда-то в Украине выдача наличных ВЕЗДЕ будет с комиссией.
"спакойна, Казладоєв! Сядєм усє"©

Слухи - это когда, закончится лафа сидя на диване))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 23:15

Игорь Алексеевич

где-то в сентябре была инфа , что где-то до апреля-мая 23, но это было до лимита в 100к и входа в клуб мастодонтов по типу привата . Сейчас от многих факторов зависит , если повысят оф курс - чего бы не продолжить , если будет воля отпустить курс - то как бы и отпадет смысл в депо . В любом случае , думаю , узнаем за пару дней , а может и недель , потому что банки , оформляющие онлайн , должны будут откупить как-то ж эту валюту в нбу, не думаю ,что им будут разрешать то делать после запрета ....
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 23:19

  Игорь Алексеевич написав:Слухи - это когда, закончится лафа сидя на диване))
на диване бывает и геморрой, а собственно лафа уже закончилась года три-четыре назад
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 23:25

  Игорь Алексеевич написав:
  Alien написав:
  Игорь Алексеевич написав:Конвертационный будет продолжен? У кого какие слухи?

Продовжене може бути те по чому були озвученi якiсь граничнi термiни дiї. Коли вводили конвертацiйнi - їх не було. Тому продовжити їх технiчно неможливо. Можливе рiшення про припинення залучення таких депо - але це зовсiм iнше - нiяк не пов'язане з подовженням
Припинення - продовження, не одна ли херня. Я не про философию выражений, а про слухи про дальнейшее продолжение или все на выход по окончанию кто вложился в этом году....

На мій погляд правильно виражати свої думки - важливо - це характеризує людину і дозволяє співрозмовнику дати йому правильну відповідь на конкретне питання. Ну а якщо для вас усе "одна херня", то відповідь на ваше перше питання буде такою:
"Наразі відсутня будь яка достовірна інформація що конвертаційні депозити будуть продовжені"
або такою
"Ні конвертаційні депозити продовжені не будуть. Як тільки приймуть рішення про заборону їх подальшого залучення - жодного депозиту банки більше не залучать"
Як кажуть - яке питання така і відповідь - "одна херня". Але обидва твердження правдиві і справедливі ;)
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 23:42

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Alien написав:Як кажуть - яке питання така і відповідь - "одна херня". Але обидва твердження правдиві і справедливі
Читайте - у кого какие слухи???, а не философия рассуждений))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 29 гру, 2022 23:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 23:44

  flysoulfly написав:
  Игорь Алексеевич написав:Слухи - это когда, закончится лафа сидя на диване))
на диване бывает и геморрой, а собственно лафа уже закончилась года три-четыре назад
Лафа - это выгода, а конверт., как раз таким и является. Любая выгода без физич. усилий и является лафа на диване.))
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 23:57

Игорь Алексеевич
по логике конвертдепо должны оставить на заседании 26.01.23.
но могут подкорректировать условия, например сделать минимальный срок на 6 мес.
но опять же, свою задачу они похоже выполняют, а зачем рубить тему, которая работает
flex123
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:09

  flex123 написав:Игорь Алексеевич
по логике конвертдепо должны оставить на заседании 26.01.23.
но могут подкорректировать условия, например сделать минимальный срок на 6 мес.
но опять же, свою задачу они похоже выполняют, а зачем рубить тему, которая работает
Какая то должна быть корректировка. Но я думаю, что ещё 1 квартал ничего менять не будут, а далее возможно и 6 мес. Всё будет зависить от вливаний от партнёров и продолж. войны на фазе 0000 или ...???
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