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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 392393394395
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:36

evgr

Шановне панство, тож може хтось підкаже щодо банку для депо після Привату?
Зараз перечитав усю тему - бачу, що багато хто вкладає у Ізі. Адже одна з найвигідніших пропозицій на ринку, а вклад захищається потужним Таскомбанком. Так?
evgr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:51

  Игорь Алексеевич написав:
  flex123 написав:Игорь Алексеевич
по логике конвертдепо должны оставить на заседании 26.01.23.
но могут подкорректировать условия, например сделать минимальный срок на 6 мес.
но опять же, свою задачу они похоже выполняют, а зачем рубить тему, которая работает
Какая то должна быть корректировка. Но я думаю, что ещё 1 квартал ничего менять не будут, а далее возможно и 6 мес. Всё будет зависить от вливаний от партнёров и продолж. войны на фазе 0000 или ...???


сначала реструктуризують ОВДП, депозиты потом :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 01:02

  flex123 написав:но опять же, свою задачу они похоже выполняют, а зачем рубить тему, которая работает

Може закінчитися кеш у скрині НБУ, тоді подальша карусель закриється з технічних причин.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 01:33

  klug написав:
  Яша написав:
  Howl написав:Есть слухи, что будет после этой акции аналогичная акция, но с другим названием.

акция продлена до конца февраля.

З одного боку круто - треба брати, з іншого, натякає на те, що банці конче треба гроші, але не можна відкрито підняти відсотки, що насторожує.

P.S. я вже теж замазаний, тому сильно не хитаю :)


Возможно просто маркетинговый ход со стороны банка.
Тихонько снизили ставку в долларах с 2,5% до 0,3 % годовых, но зато привлекают внимание акцией, по которой выплачивают меньшую сумму, чем прежний процент по депозиту.
citramon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 01:59

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Чт 29 дек, 2022 15:01

Стосовно фінмоніторінгу - у Райфі якось невпевнено сказали, що якщо я кожного місяця буду перекладувати 100 тис (тобто макс буде не більше 300 к), то питань не буде.

Як мені пояснили питань не буде якщо гроші не виносити з банку. Отримав $ продав у них в касі відкрив депо. Інакше якщо виніс то питання будуть...
ihorsic
 
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