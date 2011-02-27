evgr
Шановне панство, тож може хтось підкаже щодо банку для депо після Привату?
Зараз перечитав усю тему - бачу, що багато хто вкладає у Ізі. Адже одна з найвигідніших пропозицій на ринку, а вклад захищається потужним Таскомбанком. Так?
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:36
evgr
Шановне панство, тож може хтось підкаже щодо банку для депо після Привату?
Зараз перечитав усю тему - бачу, що багато хто вкладає у Ізі. Адже одна з найвигідніших пропозицій на ринку, а вклад захищається потужним Таскомбанком. Так?
Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:51
сначала реструктуризують ОВДП, депозиты потом
Додано: П'ят 30 гру, 2022 01:02
Додано: П'ят 30 гру, 2022 01:33
Возможно просто маркетинговый ход со стороны банка.
Тихонько снизили ставку в долларах с 2,5% до 0,3 % годовых, но зато привлекают внимание акцией, по которой выплачивают меньшую сумму, чем прежний процент по депозиту.
Додано: П'ят 30 гру, 2022 01:59
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Чт 29 дек, 2022 15:01
Стосовно фінмоніторінгу - у Райфі якось невпевнено сказали, що якщо я кожного місяця буду перекладувати 100 тис (тобто макс буде не більше 300 к), то питань не буде.
Як мені пояснили питань не буде якщо гроші не виносити з банку. Отримав $ продав у них в касі відкрив депо. Інакше якщо виніс то питання будуть...
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