RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 392393394395
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:36

evgr

Шановне панство, тож може хтось підкаже щодо банку для депо після Привату?
Зараз перечитав усю тему - бачу, що багато хто вкладає у Ізі. Адже одна з найвигідніших пропозицій на ринку, а вклад захищається потужним Таскомбанком. Так?
evgr
 
Повідомлень: 2
З нами з: 29.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:51

  Игорь Алексеевич написав:
  flex123 написав:Игорь Алексеевич
по логике конвертдепо должны оставить на заседании 26.01.23.
но могут подкорректировать условия, например сделать минимальный срок на 6 мес.
но опять же, свою задачу они похоже выполняют, а зачем рубить тему, которая работает
Какая то должна быть корректировка. Но я думаю, что ещё 1 квартал ничего менять не будут, а далее возможно и 6 мес. Всё будет зависить от вливаний от партнёров и продолж. войны на фазе 0000 или ...???


сначала реструктуризують ОВДП, депозиты потом :mrgreen: :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4885
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 01:02

  flex123 написав:но опять же, свою задачу они похоже выполняют, а зачем рубить тему, которая работает

Може закінчитися кеш у скрині НБУ, тоді подальша карусель закриється з технічних причин.
klug
 
Повідомлень: 7800
З нами з: 18.08.14
Подякував: 327 раз.
Подякували: 1093 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 01:33

  klug написав:
  Яша написав:
  Howl написав:Есть слухи, что будет после этой акции аналогичная акция, но с другим названием.

акция продлена до конца февраля.

З одного боку круто - треба брати, з іншого, натякає на те, що банці конче треба гроші, але не можна відкрито підняти відсотки, що насторожує.

P.S. я вже теж замазаний, тому сильно не хитаю :)


Возможно просто маркетинговый ход со стороны банка.
Тихонько снизили ставку в долларах с 2,5% до 0,3 % годовых, но зато привлекают внимание акцией, по которой выплачивают меньшую сумму, чем прежний процент по депозиту.
citramon
 
Повідомлень: 614
З нами з: 30.07.13
Подякував: 20 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 01:59

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Чт 29 дек, 2022 15:01

Стосовно фінмоніторінгу - у Райфі якось невпевнено сказали, що якщо я кожного місяця буду перекладувати 100 тис (тобто макс буде не більше 300 к), то питань не буде.

Як мені пояснили питань не буде якщо гроші не виносити з банку. Отримав $ продав у них в касі відкрив депо. Інакше якщо виніс то питання будуть...
ihorsic
 
Повідомлень: 775
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 02:54

  ihorsic написав:Чт 29 дек, 2022 15:01

Стосовно фінмоніторінгу - у Райфі якось невпевнено сказали, що якщо я кожного місяця буду перекладувати 100 тис (тобто макс буде не більше 300 к), то питань не буде.

Як мені пояснили питань не буде якщо гроші не виносити з банку. Отримав $ продав у них в касі відкрив депо. Інакше якщо виніс то питання будуть...

З точки зору банку "отримав - продав у касі" - це виніс і приніс знову. І саме рух грошей цікавить моніторинг на багато більше, ніж їх абсолютний залишок.
klug
 
Повідомлень: 7800
З нами з: 18.08.14
Подякував: 327 раз.
Подякували: 1093 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 392393394395
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 53036
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25543
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6381
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.