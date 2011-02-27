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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:36
evgr
Шановне панство, тож може хтось підкаже щодо банку для депо після Привату?
Зараз перечитав усю тему - бачу, що багато хто вкладає у Ізі. Адже одна з найвигідніших пропозицій на ринку, а вклад захищається потужним Таскомбанком. Так?
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evgr
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:51
Игорь Алексеевич написав: flex123 написав:Игорь Алексеевич
по логике конвертдепо должны оставить на заседании 26.01.23.
но могут подкорректировать условия, например сделать минимальный срок на 6 мес.
но опять же, свою задачу они похоже выполняют, а зачем рубить тему, которая работает
Какая то должна быть корректировка. Но я думаю, что ещё 1 квартал ничего менять не будут, а далее возможно и 6 мес. Всё будет зависить от вливаний от партнёров и продолж. войны на фазе 0000 или ...???
сначала реструктуризують ОВДП, депозиты потом
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cohan
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 01:02
flex123 написав:
но опять же, свою задачу они похоже выполняют, а зачем рубить тему, которая работает
Може закінчитися кеш у скрині НБУ, тоді подальша карусель закриється з технічних причин.
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klug
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 01:33
klug написав: Яша написав: Howl написав:
Есть слухи, что будет после этой акции аналогичная акция, но с другим названием.
акция продлена до конца февраля.
З одного боку круто - треба брати, з іншого, натякає на те, що банці конче треба гроші, але не можна відкрито підняти відсотки, що насторожує.
P.S. я вже теж замазаний, тому сильно не хитаю
Возможно просто маркетинговый ход со стороны банка.
Тихонько снизили ставку в долларах с 2,5% до 0,3 % годовых, но зато привлекают внимание акцией, по которой выплачивают меньшую сумму, чем прежний процент по депозиту.
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citramon
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 01:59
Чт 29 дек, 2022 15:01
Стосовно фінмоніторінгу - у Райфі якось невпевнено сказали, що якщо я кожного місяця буду перекладувати 100 тис (тобто макс буде не більше 300 к), то питань не буде.
Як мені пояснили питань не буде якщо гроші не виносити з банку. Отримав $ продав у них в касі відкрив депо. Інакше якщо виніс то питання будуть...
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ihorsic
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 02:54
ihorsic написав:
Чт 29 дек, 2022 15:01
Стосовно фінмоніторінгу - у Райфі якось невпевнено сказали, що якщо я кожного місяця буду перекладувати 100 тис (тобто макс буде не більше 300 к), то питань не буде.
Як мені пояснили питань не буде якщо гроші не виносити з банку. Отримав $ продав у них в касі відкрив депо. Інакше якщо виніс то питання будуть...
З точки зору банку "отримав - продав у касі" - це виніс і приніс знову. І саме рух грошей цікавить моніторинг на багато більше, ніж їх абсолютний залишок.
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klug
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 09:12
Фінмон в Приваті з якої суми? І як сума рахується- по принесеній гривні? Чи після попадання на депозит долар множиться на поточний курс в касі?
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Vivat
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 09:17
Vivat написав:
Фінмон в Приваті з якої суми?
все на розсуд банку, людей годують і приручають інфою "400к".
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 09:22
evgr написав:
а вклад захищається потужним Таскомбанком. Так?
Так
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 09:29
evgr написав:evgr
Шановне панство, тож може хтось підкаже щодо банку для депо після Привату?
Зараз перечитав усю тему - бачу, що багато хто вкладає у Ізі. Адже одна з найвигідніших пропозицій на ринку, а вклад захищається потужним Таскомбанком. Так?
Дивіться таблицю, і рахуйте те що збираєтесь вкладати. Свої нюанси є у кожного банка. Тут кожен вирішує сам для себе, де йому краще!
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mihasik
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