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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 393394395396
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 09:43

  Evgeny написав:,
Правекс отдельная песня. Заявку надо подавать до 11 утра. И пофик что генераторы есть только в 2 отделениях на Киев.

а 2 отделение где находится?
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 10:02

Оксі банк

  cohan написав:
  v_berdinskich написав:Південний - валюта в касі є, видають без проблем. Попередньо замовляти не можна - бо на воєнний час вимкнули опцію для відділень бачити скільки грошей залишилось у банка (в цілях безпеки)
Агріколь - також без питань видали гроші (попередньо замовляти не можна)
Ще є такий банк Оксі (https://oxibank.ua/) - в них також можна депо відкрити. Тут на свій страх і ризик, але сьогодні забрав в них депозит, видали без замовлення валюти та без питань, попередньо самі нагадали по телефону що закінчується депозит і можу приходити за грошима
*все в Києві


Вы бы поделились курсами и т.д. по Окси, нашим львовским коллегам, принаймни, должно быть интересно

Грят 0.7% комис + курс 36.99 + 2 счета по 150 грн. Утром.
Востаннє редагувалось demichh в П'ят 30 гру, 2022 11:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 10:32

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

evgr написав:Добрий вечір усім.
Протягом останніх місяців скептично очікував на закінчення перших приватівських депо - все отримав без проблем.
Тож закинув на ПБ по максимуму.

Жадность
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 10:33

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

evgr написав:evgr

Шановне панство, тож може хтось підкаже щодо банку для депо після Привату?
Зараз перечитав усю тему - бачу, що багато хто вкладає у Ізі. Адже одна з найвигідніших пропозицій на ринку, а вклад захищається потужним Таскомбанком. Так?
А видають мотлохом
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 10:47

  J написав:
  Evgeny написав:,
Правекс отдельная песня. Заявку надо подавать до 11 утра. И пофик что генераторы есть только в 2 отделениях на Киев.

а 2 отделение где находится?


Головной офис на Кловсой и Сичевих стрильцив
Evgeny
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  #<1 ... 393394395396
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