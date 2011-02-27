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v_berdinskich написав:Південний - валюта в касі є, видають без проблем. Попередньо замовляти не можна - бо на воєнний час вимкнули опцію для відділень бачити скільки грошей залишилось у банка (в цілях безпеки) Агріколь - також без питань видали гроші (попередньо замовляти не можна) Ще є такий банк Оксі (https://oxibank.ua/) - в них також можна депо відкрити. Тут на свій страх і ризик, але сьогодні забрав в них депозит, видали без замовлення валюти та без питань, попередньо самі нагадали по телефону що закінчується депозит і можу приходити за грошима *все в Києві
Вы бы поделились курсами и т.д. по Окси, нашим львовским коллегам, принаймни, должно быть интересно
Грят 0.7% комис + курс 36.99 + 2 счета по 150 грн. Утром.
Востаннє редагувалось demichh в П'ят 30 гру, 2022 11:05, всього редагувалось 1 раз.
Шановне панство, тож може хтось підкаже щодо банку для депо після Привату? Зараз перечитав усю тему - бачу, що багато хто вкладає у Ізі. Адже одна з найвигідніших пропозицій на ринку, а вклад захищається потужним Таскомбанком. Так?