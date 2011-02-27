RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 393394395396
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 09:43

  Evgeny написав:,
Правекс отдельная песня. Заявку надо подавать до 11 утра. И пофик что генераторы есть только в 2 отделениях на Киев.

а 2 отделение где находится?
J
 
Повідомлень: 5534
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 10:02

Оксі банк

  cohan написав:
  v_berdinskich написав:Південний - валюта в касі є, видають без проблем. Попередньо замовляти не можна - бо на воєнний час вимкнули опцію для відділень бачити скільки грошей залишилось у банка (в цілях безпеки)
Агріколь - також без питань видали гроші (попередньо замовляти не можна)
Ще є такий банк Оксі (https://oxibank.ua/) - в них також можна депо відкрити. Тут на свій страх і ризик, але сьогодні забрав в них депозит, видали без замовлення валюти та без питань, попередньо самі нагадали по телефону що закінчується депозит і можу приходити за грошима
*все в Києві


Вы бы поделились курсами и т.д. по Окси, нашим львовским коллегам, принаймни, должно быть интересно

Грят 0.7% комис + курс 36.99 + 2 счета по 150 грн. Утром.
Востаннє редагувалось demichh в П'ят 30 гру, 2022 11:05, всього редагувалось 1 раз.
demichh
 
Повідомлень: 2813
З нами з: 09.12.10
Подякував: 145 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 10:32

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

evgr написав:Добрий вечір усім.
Протягом останніх місяців скептично очікував на закінчення перших приватівських депо - все отримав без проблем.
Тож закинув на ПБ по максимуму.

Жадность
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5567
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1335 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 10:33

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

evgr написав:evgr

Шановне панство, тож може хтось підкаже щодо банку для депо після Привату?
Зараз перечитав усю тему - бачу, що багато хто вкладає у Ізі. Адже одна з найвигідніших пропозицій на ринку, а вклад захищається потужним Таскомбанком. Так?
А видають мотлохом
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5567
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1335 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 10:47

  J написав:
  Evgeny написав:,
Правекс отдельная песня. Заявку надо подавать до 11 утра. И пофик что генераторы есть только в 2 отделениях на Киев.

а 2 отделение где находится?


Головной офис на Кловсой и Сичевих стрильцив
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38572
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3715 раз.
Подякували: 11888 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 11:18

+ 43.Окси.
Более-менее норм
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6642
З нами з: 27.12.17
Подякував: 146 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 11:23

Нео. Подскажите
Там как онлайн оформить??
Скинуть на вертальную Неокард и оформлять?
Заход на неокард кажется без комиссии?? А то уже забыл, куча карт уже в приложении оформлено.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6071
З нами з: 13.09.09
Подякував: 26 раз.
Подякували: 677 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 11:49

  Ромасик написав: Ізі

видають мотлохом
що є в касі ТАС на момент, тим і видають.
flysoulfly
 
Повідомлень: 1317
З нами з: 13.01.09
Подякував: 552 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 11:57

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

В суботу, неділю в Приваті можна відкрити депо он-лайн ? З якого дня почнеться відлік зсуботи чи з понеділка ?
angra
 
Повідомлень: 179
З нами з: 21.02.11
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 12:35

mustbe
По оксі перепитав у представника банку:
курс 36,99
комісія за покупку 0,75% від суми покупки
100 грн за відкриття рахунку
v_berdinskich
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 07.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 393394395396
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 53128
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25551
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6388
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron